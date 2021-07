Ακυκλοφόρητο ντέμο του «Cosmic Empire» του Τζορτζ Χάρισον

Ενόψει της επανέκδοσης για τα 50 χρόνια του All Things Must Pass του Τζορτζ Χάρισον, οι Capitol και UMe έδωσαν στην κυκλοφορία το πρώτο από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της συλλογής, το ντέμο με ακουστικά όργανα του «Cosmic Empire».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πριν από τις επί έξι εβδομάδες ηχογραφήσεις του άλμπουμ του 1970, ο Χάρισον επί δύο μέρες -26 και 27 Μαΐου του 1970- έκανε ντέμο 30 τραγουδιών στο Studio Three των EMI Studios Abbey Road στο Λονδίνο. Την πρώτη μέρα, στα ντέμο 15 τραγουδιών τον συνόδευαν ο Ρίνγκο Σταρ και ο μπασίστας Κλάους Βούρμαν, ενώ τη δεύτερη μέρα έκανε ντέμο μόνος του για τον παραγωγό Φιλ Σπέκτορ. Το ντέμο για το «Cosmic Empire» είναι από τη δεύτερη μέρα.

Από τα 30 ντέμο, τα 26 παραμένουν ακυκλοφόρητα για περισσότερα από 50 χρόνια... έως την κυκλοφορία στις 6 Αυγούστου της επανέκδοσης του All Things Must Pass. Το σετ για τα 50ά γενέθλια του άλμπουμ περιλαμβάνει και τα 30 ντέμο και τα τραγούδια του αρχικού άλμπουμ αλλά και ακυκλοφόρητα τραγούδια όπως τα «Going Down to Golders Green», «Dehra Dun», «Sour Milk Sea», «Om Hare Om», «Window Window», «Beautiful Girl», «Mother Divine» and «Nowhere to Go».

Επιπλέον, εναλλακτικές ερμηνείες, τζαμαρίσματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά και κουβεντούλες μέσα στο στούντιο μεταξύ Χάρισον και των πολλών μουσικών -τον Πίτερ Φράμπτον, τον Μπίλι Πρέστον, τον Ντέιβ Μέισον και τον Έρικ Κλάπτον και τους άλλους Dominos- που συμμετείχαν. Εκτελεστικός παραγωγός της επανέκδοσης είναι ο Ντάνι Χάρισον.