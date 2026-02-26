Akylas: «Είναι συγκινητικό να βλέπεις τον κόπο σου να ανταμείβεται» - Real.gr

Αν και δηλώνει στην «R» ευγνώμων, o Akylas δεν προέκυψε από έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό δημοσίων σχέσεων, αλλά ως εξέλιξη της ανάγκης του να εκφραστεί. Με αφετηρία τις Σέρρες και προορισμό τη σκηνή της Eurovision, δεν κουβαλά το αφήγημα του «τυχαίου φαινομένου», αλλά τη σφραγίδα του αυτοδημιούργητου.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη και νομίζω ότι θα μου πάρει λίγο καιρό. Για εμένα η Eurovision ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδί και το ότι παίρνει σάρκα και οστά μόνο χαρά μου δίνει», δηλώνει ο Akylas στη Realnews.

«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αγκάλιασαν το ‘‘Ferto’’ και το στήριξαν από την αρχή. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τον κόπο σου να ανταμείβεται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία μου, Minos EMI, για τη στήριξη και την ελευθερία να είμαι 100% ο εαυτός μου σε όλο αυτό το μαγικό ταξίδι που λέγεται μουσική. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της ομάδας μου. Fingers crossed και πάμε να το φέρουμε, παιδιά!».

Τολμηρός στην αισθητική, μετρημένος στις δηλώσεις του και αποφασισμένος να μην εγκλωβιστεί σε ταμπέλες, ο Akylas δεν είναι η τυπική περίπτωση καλλιτέχνη που «γεννήθηκε έτοιμος» για τη σκηνή. Η θεατράλε και γεμάτη αυτοπεποίθηση περσόνα είναι το αποτέλεσμα μιας διαδρομής που χτίστηκε με πείσμα και εσωτερική ανάγκη για έκφραση. Και αν κάτι τον χαρακτηρίζει, δεν είναι η εξωστρέφεια της performance του, αλλά η πειθαρχία πίσω από αυτή.

Μεγαλωμένος στις Σέρρες, σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν ήταν οικονομικά άνετο, έμαθε από νωρίς τι σημαίνει να προσπαθείς χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Δεν έχει επενδύσει επικοινωνιακά σε κάποιο αφήγημα κακουχίας, έχει αναφερθεί ωστόσο στο γεγονός ότι η οικογένειά του πέρασε δύσκολα και ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Οταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε με διακριτικότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να μετατρέψει τη ζωή του σε ριάλιτι.

«Η μαμά μου είναι αγωνίστρια»

Η εικόνα, μετά τη νίκη στον ελληνικό τελικό όταν έτεινε το χέρι στη μητέρα του και την ανέβασε στη σκηνή, έγινε viral. Οι γονείς του έχουν χωρίσει. Ο πατέρας του ζει στη Θεσσαλονίκη με τη σύζυγό του και τη μικρή αδελφή του Akyla. Η μητέρα του ζει με τον πατριό του στη Χάγη. Εργάζεται εκεί, αλλά θέλει να επιστρέψει στις Σέρρες και ο γιος της έχει βάλει σκοπό να τη βοηθήσει να το κάνει. Της έχει άλλωστε αδυναμία.

«Η μαμά μου είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Εχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Η γυναίκα είναι αγωνίστρια. Κάποια στιγμή τής είχαν πει κάτι για εμένα και απάντησε ‘‘Μη μου ξαναπείτε για τον γιο μου, γιατί δεν θα με ξαναδείτε’’». Ως παιδί ήταν εσωστρεφές και παρατηρητικό. Δεν επιζητούσε την προσοχή, αλλά απορροφούσε ερεθίσματα. Το Μουσικό Σχολείο Σερρών αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό, αφού εκεί βρήκε για πρώτη φορά ένα δομημένο περιβάλλον, όπου η διαφορετικότητα δεν ήταν μειονέκτημα, αλλά πρώτη ύλη. Η επαφή του με τη μουσική και το θέατρο λειτούργησε ως πεδίο αυτογνωσίας. Πριν από τη δισκογραφία, ο Akylas αυτοσυστήθηκε μέσα από τα social media.

Ανέβαζε mashups, επανεκτελέσεις, μικρά βίντεο στα οποία πειραματιζόταν με φωνητικά και εναλλακτικές ενορχηστρώσεις. Δεν του αρκούσε η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, αλλά το αποδομούσε και το ξαναέχτιζε. Ενα κομβικό κεφάλαιο στη διαμόρφωσή του ήταν τα δύο χρόνια που εργάστηκε σε κρουαζιερόπλοια. Εκεί έμαθε τι σημαίνει καθημερινή σκηνική πειθαρχία. Διαφορετικά κοινά, διαφορετικές απαιτήσεις. Ο ίδιος έχει πει ότι εκεί κατάλαβε πως το ταλέντο δεν αρκεί χωρίς αντοχή.

Η συνεργασία του με τον Papazό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα. Το «Ατελιέ» δεν ήταν απλώς μια κυκλοφορία, αλλά το σημείο από το οποίο ο Akylas πέρασε από τη φάση του ψηφιακού πειραματισμού σε εκείνη της συνειδητής δισκογραφικής ταυτότητας. Ανθρωποι του χώρου επισημαίνουν ότι συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της αισθητικής και της ερμηνευτικής κατεύθυνσης.

Η δημόσια εικόνα του συνοδεύεται συχνά από τη συζήτηση γύρω από την queer αναφορά. Ο ίδιος δεν την αρνείται, όμως δεν την προβάλλει ως σύνθημα. Τη διαχειρίζεται ως δεδομένο. Εχει υπογραμμίσει ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπεί μια ταμπέλα, αλλά την ελευθερία της ύπαρξης. Αυτή η ήρεμη, μη απολογητική στάση αποτυπώνεται και στη σκηνική του παρουσία. Μια αισθητική που συνδυάζει ευθραυστότητα και δύναμη, χωρίς να επιδιώκει πρόκληση για χάρη της πρόκλησης.

Η επιλογή του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη ήρθε ως φυσική συνέχεια. Το τραγούδι του «Ferto» κινείται πέρα από την κλασική pop συνταγή, ενσωματώνοντας πιο καταγγελτικά, κοινωνικά φορτισμένα στοιχεία. Εχει δηλώσει ότι δεν επεδίωξε κάτι ασφαλές, αλλά κάτι που να τον εκφράζει.

Οργανωτικός και απαιτητικός, δεν αφήνει λεπτομέρειες στην τύχη. Ο Akylas δεν ενσαρκώνει το αφήγημα του «τραγικού ήρωα», ούτε του κατασκευασμένου pop προϊόντος. Είναι ένα 27χρονο παιδί της περιφέρειας που χρησιμοποίησε τα ψηφιακά εργαλεία της εποχής του για να δημιουργήσει χώρο έκφρασης, εργάστηκε σκληρά για να επιβιώσει οικονομικά και διαμόρφωσε μια ταυτότητα που δεν βασίζεται στην υπερβολή, αλλά στη συνέπεια. Σε μια εποχή που η υπερέκθεση καραδοκεί στην επόμενη γωνία, εκείνος επιλέγει να αφήνει κενά. Και αυτά τα κενά, όσα δηλαδή δεν λέει, δεν εξηγεί και δεν δραματοποιεί, είναι που δίνουν βάθος στην ιστορία του.