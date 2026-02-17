Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: H ευτυχία ολοκληρώνεται - Real.gr

Σε… ροζ σύννεφα πετούν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Η φιλία τους με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ «δένεται» με μια κουμπαριά, αφού η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα βαφτίσει την κόρη τους.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η χαρμόσυνη είδηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα σηματοδοτεί ένα νέο, φωτεινό κεφάλαιο στην οικογενειακή ζωή της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το ζευγάρι, που εξαρχής προσδοκούσε τη δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας, πλέει σε πελάγη ευτυχίας εν αναμονή του δεύτερου παιδιού του, που αυτή τη φορά είναι κορίτσι!

Τρυφερή ανακοίνωση

Η Αλ. Νίκα διανύει το δεύτερο τρίμηνο της κύησής της και παραμένει απόλυτα λειτουργική. Ηδη, οι πρώτες σκέψεις και τα όνειρα για τον ερχομό της μικρής έχουν αρχίσει να παίρνουν μορφή, με το ζευγάρι να σχεδιάζει το παιδικό δωμάτιο, αλλά και να προετοιμάζει τον πρωτότοκο γιο του για τον ερχομό της αδελφής του.

Από την αρχή, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του επέλεξαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, δημιουργώντας ένα πέπλο προστασίας γύρω από την προσωπική τους ζωή. Αποφάσισαν να ανακοινώσουν οι ίδιοι το χαρμόσυνο νέο της εγκυμοσύνης, με ένα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.

Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με έναν βαθιά συναισθηματικό τρόπο, ο γιος τους ακουμπά και φιλά την κοιλιά της μητέρας του, επιβεβαιώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο το ότι η οικογένεια πρόκειται σύντομα να μεγαλώσει.

Ο ενάμισι έτους Βασίλης, που σύντομα θα αναλάβει τον ρόλο του μεγάλου αδελφού, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη ζωή των γονιών του.

Οι φήμες για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού είχαν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν, αφού σε πρόσφατη εμφάνιση της Αλ. Νίκα σε επίδειξη υψηλής ραπτικής γνωστού ελληνικού οίκου στο Παρίσι, η εγκυμοσύνη της ήταν πλέον ευδιάκριτη.

Μια έμμεση επιβεβαίωση ήρθε από την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι η φιλία της με το ζευγάρι πρόκειται σύντομα να «δεθεί» με μια κουμπαριά, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι θα έχει ενεργό ρόλο στη ζωή του δεύτερου παιδιού τους.

Χαρούμενοι γονείς

Ο Κ. Αργυρός και η Αλ. Νίκα συνεχίζουν να προσθέτουν σημαντικούς σταθμούς στην κοινή πορεία τους προς την ευτυχία. Τον Ιούλιο παντρεύτηκαν σε μια κομψή, ιδιωτική τελετή στην Ανάβυσσο, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2024, υποδέχθηκαν στον κόσμο τον γιο τους.

Και οι δύο έχουν μιλήσει δημόσια για το πόσο καταλυτική στάθηκε για τη ζωή τους η στιγμή που έγιναν γονείς. Ο τραγουδιστής έχει περιγράψει με συγκίνηση τον ρόλο του ως πατέρα και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο του μέσα από τη μουσική.

Η Αλεξάνδρα έχει τονίσει ότι η μητρότητα τη μεταμόρφωσε, προικοδοτώντας τη με μια φρέσκια ματιά για τον κόσμο, γεμάτη από υπομονή και άνευ όρων αγάπη.

Το δεύτερο παιδί τους έρχεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή ευτυχία και να επεκτείνει ακόμη περισσότερο αυτή την υπερβατική αγάπη.