Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: Στο Μεξικό με τις φίλες της - Real.gr

Μετά το διαζύγιό της η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ταβουλάρη γιόρτασε το νέο έτος και την αλλαγή σελίδας στη ζωή της με ένα αξέχαστο ταξίδι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποδέχθηκε η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη το 2026. Παρέα με τρεις καλές φίλες της, η ηθοποιός, που φέτος συμμετείχε στη σειρά «Σέρρες», ταξίδεψε αρχικά στο Μαϊάμι για να γιορτάσει το νέο έτος, ενώ στη συνέχεια απόλαυσε τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες του Μεξικού.

Η νέα χρονιά τη βρίσκει να γυρίζει σελίδα στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Διακάκη. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2020 με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Νέας Ιωνίας, λίγο πριν έρθει στη ζωή η κόρη τους που σήμερα είναι έξι ετών. Και μπορεί να μην είναι πλέον σύζυγοι, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις με πρώτο μέλημά τους το παιδί τους. «Από την ώρα που ήρθε η Μάιρα, άλλαξαν τα θέλω μου. Σκέφτομαι πάντα με γνώμονα τη Μάιρα», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η Αλ. Ταβουλάρη.

Η Αλεξάνδρα απόλαυσε το ταξίδι στον εξωτικό προορισμό και χάρηκε τα ζεστά νερά της Τουλούμ στην ακτογραμμή της Καραϊβικής. «Ο ήλιος ακούει όλα όσα ψιθυρίζεις πριν τον κοιτάξεις», σχολίασε σε ανάρτησή της η ηθοποιός. Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε περίοδο αναπροσαρμογής και αλλαγών στη ζωή της.

«Καθόλου εύκολο δεν ήταν. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες, έχεις περισσότερες ευθύνες, ανάγκες. Τώρα βρίσκουμε την ισορροπία -έχουμε και καλή σχέση με τον μπαμπά, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε- η Μάιρα το έχει πάρει πολύ καλά. Πήγαμε σε παιδοψυχολόγο, κάναμε δύο-τρεις συναντήσεις, μας εξήγησε πώς πρέπει να απευθυνθούμε στο παιδί», εξήγησε η Αλεξάνδρα και συνέχισε: «Ουσιαστικά το σημαντικό είναι να πούμε αλήθεια στο παιδί, με έναν τρόπο που θα του δείξει ότι η αγάπη δεν τελειώνει και μας πρότεινε να το δούμε από τη δική μας πλευρά. Πώς θα θέλαμε να ακούσουμε τον χωρισμό των γονέων μας; Αλλη πραγματικότητα τώρα μετά τον χωρισμό, πιο δύσκολα κάποια πράγματα, πιο εύκολα άλλα, αλλά σίγουρα ένα αναγκαίο βήμα».