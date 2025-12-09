Αλέξανδρος Πασχαλάκης - Μυρτώ Μαρκάκη: Από το Παρίσι στο Καραϊσκάκη - Real.gr

Με μια κοινή εμφάνιση στις κερκίδες του γηπέδου, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, και το μοντέλο Μυρτώ Μαρκάκη επισφράγισαν ότι είναι ζευγάρι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ολα δείχνουν ότι δεν θα περάσει μόνος του τις φετινές γιορτές ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μπορεί να βρίσκεται εκτός γηπέδων λόγω τραυματισμού, όμως στην προσωπική του ζωή… χαίρει άκρας υγείας. Αιτία είναι το πανέμορφο μοντέλο Μυρτώ Μαρκάκη, η οποία φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ενός από τους πιο γοητευτικούς Ελληνες ποδοσφαιριστές.

Πρόσφατα μάλιστα οι δυο τους έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Μπορεί η σχέση τους να μετρά περισσότερο από επτά μήνες, επιλέγουν όμως συνειδητά να κρατούν εξαιρετικά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή.

Περνούν κοινό χρόνο, κάνοντας ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας, όπως η ολιγοήμερη ρομαντική απόδραση πρόσφατα στο Παρίσι. Εκεί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την κινηματογραφική ομορφιά της πόλης, αλλά και τον έρωτά τους μακριά από τα αδιάκριτα φλας.

Η κοινή εμφάνισή τους στο Καραϊσκάκη πριν από λίγες ημέρες, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υποδηλώνει ότι κάτι αλλάζει στη σκέψη τους και στον τρόπο που διαχειρίζονται τη σχέση τους δημόσια.

Ο τραυματίας Πασχαλάκης δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας του, αλλά έδωσε το «παρών» στο κατάμεστο γήπεδο και παρακολούθησε τον αγώνα των «ερυθρολεύκων» εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Από το πλευρό του δεν έλειπε η αγαπημένη του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, ο Αλέξανδρος προσήλθε με τη σύντροφό του, με την οποία ωστόσο κράτησαν διακριτικά αποστάσεις την ώρα που έφτασαν στην είσοδο του γηπέδου.

Η όμορφη Μυρτώ μπορεί να μην ήταν φαν του ποδοσφαίρου μέχρι πρόσφατα, ωστόσο ασχολείται και εκείνη με τον αθλητισμό και έχει υπάρξει αθλήτρια του βόλεϊ. Ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Κρήτη, που είναι ο τόπος καταγωγής της, ως αθλήτρια στον Πήγασο Ηρακλείου, για να συνεχίσει την πορεία της στην Αθήνα και στον ΠΑΟ Κουκακίου την περίοδο 2021-2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελαχρινή καλλονή παρακολουθεί την πορεία του αγαπημένου της εντός γηπέδων, ενώ του στάθηκε στον πρόσφατο τραυματισμό του, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.