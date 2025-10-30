Αλκηστις Πουλοπούλου: «Είμαι κάθε μέρα ευγνώμων» - Real.gr

Η Αλκηστις Πουλοπούλου νιώθει τυχερή για τον ευτυχισμένο γάμο της με τον εφοπλιστή Λεωνίδα Βροντίση, ενώ υποδέχεται τη σεζόν έχοντας πλούσια καλλιτεχνική ατζέντα: από τον «Δικαστή» και τον ρόλο της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη έως τη χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Νέα Υόρκη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ως ηθοποιός προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη. Οι θεατρόφιλοι την παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα και οι σινεφίλ την αποθεώνουν. Πέρυσι απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές για την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «17 κλωστές», ενώ φέτος η Αλκηστις Πουλοπούλου πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 και ANT1+ «Ο δικαστής», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον κεντρικό ρόλο.

Ντελικάτη και ταυτόχρονα δυναμική, η Αλ. Πουλοπούλου μιλά στη Realnews για τη σειρά, για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και για την πρώτη επέτειο γάμου της με τον εφοπλιστή Λεωνίδα Βροντίση. Μπορεί στον «Δικαστή» να υποδύεται μια γυναίκα που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά τόσο το σενάριο του Νίκου Απειρανθίτη όσο και η σκηνοθεσία του Κώστα Αναγνωστόπουλου δίνουν νέα πνοή στη δυναμική αυτού του ρόλου. «Παίζω την Κλαίρη, τη νεκρή σύζυγο του δικαστή, που αποτελεί ένα μυστήριο για όλους μας το πώς έχει πεθάνει. Ακόμα και τώρα που γράφονται τα επόμενα επεισόδια, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει! Η σειρά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αμερική. Η Κλαίρη έχει δυνατή παρουσία, χωρίς να είναι εκεί, τη βλέπουμε σε flashback. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της σειράς».

Παράλληλα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί. «Πρόκειται για την πειραματική ταινία ενός νέου σκηνοθέτη, του Κωνσταντίνου Μενελάου. Λέγεται “Θηλυκό” και κάπως αγγίζει τη ζωή και το έργο της ΑλίκηςΒουγιουκλάκη με πολλή αγάπη, γιατί τη λατρεύει ο σκηνοθέτης! Είμαστε τρεις… Αλίκες: εγώ, η Βίκυ Παπαδοπούλου και η Τάνια Κέλι. Εγώ υποδύομαι την πιο προσωπική πτυχή της Αλίκης».

Υπάρχουν άραγε σημεία επαφής με τη μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη; «Ηταν μια γυναίκα δοσμένη στο έργο της, είχε όραμα και ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της», λέει η ηθοποιός. «Δημιουργούσε όπως οι χολιγουντιανές σταρ, ήξερε πώς ήθελε να βγει η εικόνα της. Ηταν μια φεμινίστρια. Ταυτίζομαι με την απέραντη αγάπη που έχω και εγώ για το επάγγελμά μου και με το ότι προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη. Με αυτό που δεν θέλω να ταυτιστώ είναι το πολύ στενάχωρο κομμάτι ότι δεν βρήκε έναν άνδρα να την καταλάβει και να την αποδεχθεί όπως ήταν: μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα με πολλές πτυχές. Μετά από αυτή την ταινία, θαυμάζω απεριόριστα την Αλίκη».

Τα μάτια της φωτίζονται όταν μιλά για τον σύντροφό της, Λ. Βροντίση, με τον οποίο παντρεύτηκαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο σε μια ρομαντική τελετή στην Ανδρο, σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου. «Μόλις κλείσαμε έναν χρόνο γάμου. Περάσαμε πολύ όμορφα στον γάμο μας. Κάθε ημέρα είμαι ευγνώμων γι’ αυτό που μου συνέβη. Είχαμε επέτειο γάμου και το γιορτάσαμε μοναδικά… Πήγαμε με το σκάφος τέσσερις ημέρες στο Ιόνιο, μόνο οι δυο μας. Και δεν είχε αέρα αυτές τις ημέρες, γιατί όλο το καλοκαίρι είχε μποφόρ. Ακόμα και ο Αίολος έκανε ανακωχή για την επέτειό μας».

Αν και πολυπράγμων, πάντα βρίσκει χρόνο για την προσωπική της ζωή. «Οταν ήμουν πιο μικρή έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και τώρα αποφασίζω να μην τα βάζω όλα μαζί. Μετά την COVID συνειδητοποίησα ότι έτρεχα και δεν είχα χρόνο για την προσωπική μου ζωή. Προσπαθώ -δεν τα καταφέρνω πάντανα οργανώνομαι. Οσο μεγαλώνουμε, συνειδητοποιούμε ότι δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα και επιλέγουμε πιο συνειδητά τις σχέσεις μας».

Οσο για τα επόμενα σχέδιά της; «Θα γυρίσω σύντομα μια ταινία με τη Μέμη Κούπα, με θέμα την υπαρξιακή διαδρομή μιας γυναίκας. Τον Δεκέμβριο θα πάω στη Νέα Υόρκη και θα τραγουδήσω με τον Ρούφους Γουέινραϊτ στο Café Carlyle. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάω ως ενήλικη -είχα πάει με τους γονείς μου για να παρακολουθήσω θέατρο- και αυτό μου δίνει τεράστια χαρά. Θα τραγουδήσουμε Christmas jazz».