«Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»: Το νέο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη στο TikTok - Real.gr

Νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του σχετικά με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».

Όπως και στα δύο προηγούμενα βίντεο που είχε αναρτήσει στα social media, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με έναν μουσικό. «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα», ακούγεται να λέει στο βίντεο πριν ξεκινήσει να τραγουδά του κομμάτι «Ανήκω σ’ εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο.