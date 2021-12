Αλυσίδα από 2.190 χάρτινες χιονονιφάδες κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες

Η Earth Rangers συγκέντρωσε τις νιφάδες χιονιού φτιαγμένες από παιδιά σε όλο τον Καναδά από τον Ιούνιο. Από τα παιδιά ζητήθηκε να γράψουν στις χάρτινες δημιουργίες τους τις ανησυχίες τους για θέματα κλιματικής αλλαγής και τις ελπίδες τους για το μέλλον.

«Οι χιονονιφάδες αντιπροσωπεύουν ένα μέρος του πληθυσμού που αξίζει να ακουστεί η φωνή του: τα παιδιά μας. Ενώ πολλοί ενήλικες μπορεί να βλέπουν την κλιματική κρίση ως ανυπέρβλητη, τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί επιλογή» είπε ο Τόβα Μπαρόκας, πρόεδρος της Earth Rangers.

«Έχει ζωτική σημασία να αισθάνονται αισιόδοξα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση, ακόμη και μια τόσο μεγάλη όσο η κλιματική αλλαγή, αν συνεργαστούμε».

Longest chain of paper snowflakes ?? 403.66 m (1,324 ft 4.13 in)

