Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε στις ΗΠΑ τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ - Real.gr

Στιγμές ευτυχίας για την Αμαλία Κωστοπούλου και τον Τζέικ Μέντγουελ, οι οποίοι παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ίδια η Αμαλία Κωστοπούλου με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στα instastories.

Στο ένα στιγμιότυπο διακρίνεται μάλιστα με νυφικό βέλο και λεζάντα “Its Mrs Medwell to you (Κυρία Μέντγουελ για εσάς)”.

Το ζευγάρι, έκλεισε τον Ιούνιο του 2025 δύο χρόνια σχέσης, ενώ οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.