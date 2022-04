Σύζυγος Χιου Τζάκμαν: «Αν ήταν γκέι, θα έβγαινε με τον Μπραντ Πιτ»

Αφού χαρακτήρισε γελοίες τις φήμες περί σεξουαλικότητας του Χιου Τζάκμαν, είπε χιουμοριστικά: «Αν ήταν γκέι, θα μπορούσε να είναι γκέι. Θα το έλεγε ανοιχτά, δεν θα το "έκρυβε στην ντουλάπα". Θα μπορούσε να βγαίνει με τον Μπραντ Πιτ ή με τον οποιοδήποτε. Όχι ότι είναι γκέι ο Μπραντ Πιτ, αλλά καταλάβατε τι εννοώ», δήλωσε η 66χρονη ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον Τζάκμαν το 1996.

Οι πρώτες φήμες για τη σεξουαλικότητά του, ξεκίνησαν όταν ο ηθοποιός υποδύθηκε τον γκέι τραγουδοποιό, Πίτερ Άλεν στην παράσταση «The boy from Oz» στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ.

Για τις ανάγκες της παράστασης, ο ηθοποιός έπρεπε να φιλήσει τον συμπρωταγωνιστή του Τζάροντ Έμικ πάνω στη σκηνή, αφήνοντας άφωνο το κοινό.

Η σύζυγός του απάντησε και για το πώς νιώθει, όταν βλέπει τον σύζυγό της σε ερωτικές σκηνές.

