Αναστασία Ρεβή στο Real.gr «Η μνήμη είναι ταυτότητα που διαμορφώνει το παρόν και φωτίζει το μέλλον» - Real.gr

Έρχεται από την Αγγλία όπου ζει και εργάζεται, μπαίνει στα παπούτσια της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και κάνει τουρ στις ακριτικές πόλεις της χώρας μας. Ο λόγος για την διακεκριμένη σκηνοθέτη και ηθοποιό Αναστασία Ρεβή η οποία παρουσιάζει την παράσταση «Καπετάνισσα Λασκαρίνα, Ένας μονόλογος καινούργιος για μια γυναίκα παλιά» σε μια περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Κορύνα Μαντάγαρη

Λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο από Λονδίνο για να έρθει στην Ελλάδα, η Αναστασία Ρεβή μιλά στο real.gr « Έρχομαι από το Λονδίνο για να κάνω περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα επειδή αγαπώ πολύ αυτή την Ακριτική πατρίδα. Εκεί οι άνθρωποι είναι ωραίοι και αυθεντικοί. Έχουν αρχοντιά, περηφάνια, μεράκι και γενναιοδωρία. Θα είμαστε στο Ολύμπιον, στην Καστοριά στις 7 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Αιμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στη Δράμα στις 8 Νοεμβρίου, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη στο House of fun και τη Δευτέρα στις 10 του μήνα στη Δράμα στο Apollon Cinema. Πιστεύω πως η πολιτιστική προσφορά και ενδυνάμωση της Ακριτικής Ελλάδας είναι σημαντική και απαραίτητη και το μήνυμα αυτό νομίζω γίνεται ξεκάθαρο μέσα από την επιλογή μου να ταξιδέψει η παράσταση εκεί.»

Με ενθουσιασμό μιλά για την Μπουμπουλίνα «Η Λασκαρίνα είναι ένα κορίτσι διαφορετικό που αγάπησε βαθειά τη θάλασσα. Μια γυναίκα που τόλμησε το αδύνατο και που ξεπέρασε τα δεδομένα της εποχής της. Μια μάνα που μεγάλωσε μόνη της έξι παιδιά. Μια Καπετάνισσα που απέκτησε στόλο. Μια αγωνίστρια που τα έχασε όλα για το ιδεώδες. Μια χήρα που πήρε τη ζωή στα χέρια της. Μια αρχόντισσα που “δολοφονήθηκε από χέρι Ελληνικό”. Ο θάνατός της ήταν γυναικοκτονία. Αρκετοί και σημαντικοί οι λόγοι για να επιλέξω αυτή την ιστορία. Κι ένα υπέροχο καινούργιο κείμενο που υπογράφουν δύο νέοι συγγραφείς, ο Μιχάλης Δαρνάκης και η Μαρία Λαφτσίδου. Με συνεπήρε η ανθρώπινη πλευρά της Λασκαρίνας. Ηταν μία γυναίκα που πάλεψε με τη ζωή και το θάνατο πρόσωπο με πρόσωπο. Την γνωρίζουμε μόνο σαν ηρωίδα, όχι σαν άνθρωπο. Με αγγίζει πάντα η ικανότητα, η πολυπλοκότητα και η αντοχή της γυναικείας φύσης. Εχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες που ζουν μπροστά από την εποχή τους. Η Λασκαρίνα ήταν μία από αυτές. Η σκηνοθετική μου προσέγγιση εστιάζει στην Μπουμπουλίνα πριν αποκτήσει την αίγλη της ένδοξης ηρωίδας. Κανένας ήρωας δεν γνωρίζει ότι είναι ήρωας τη στιγμή που το ζει. Η παράσταση πέρα από την αφοσίωση στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, εστιάζει στην εφηβεία, στον έρωτα, στην αγωνία, στο φόβο, στα όνειρα, στη μητρότητα, στις μάχες, στις νίκες και στις ήττες, στην χαρά, στην μοναξιά. Μια γυναίκα που την συνδέσαμε με τις εθνικές γιορτές, τις παρελάσεις, τα γραμματόσημα και τα ποιήματα που δεν καταλαβαίναμε. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία με το τώρα χωρίς την αφαίρεση ή την απομυθοποίηση της συνθήκης του τότε.»

Σε μια εποχή που οι γυναικοκτονίες αποτελούν καθημερινό θέμα στα δελτία ειδήσεων η παράσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία τονίζει η Α. Ρεβή «Τεράστια σημασία γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο της γυναικοκτονίας υπήρχε πάντα. Δυστυχώς η βία προς τις γυναίκες υπάρχει σε πολλούς τομείς και δεν είναι μόνο σωματική. Η λεκτική, η ψυχολογική, η σεξουαλική βία, η υποτίμηση, η καλυμμένη κακοποίηση είναι προ- στάδια της άγριας βίας που ακολουθεί και που οδηγεί στο κακούργημα της γυναικοκτονίας. Η παράσταση λοιπόν ευαισθητοποιεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Μόνιμος κάτοικος Αγγλίας, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της βρετανικής ομάδας πολυεθνικού χαρακτήρα Theatre Lab Company, συνεργάτης του βρετανικού Εκδοτικού Οίκου Arcadia για την έκδοση Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου στα Αγγλικά, διοργανώτρια πέντε Φεστιβάλ στο Λονδίνο και δύο στην Οξφόρδη αφιερωμένα στην Σύγχρονη Ελληνική Δραματουργία και προσαρμοσμένα για το αγγλόφωνο κοινό η Αναστασία Ρεβή μιλά πάντα με αγάπη για την Ελλάδα.« Μια ανησυχία έχω μόνο για την Ελλάδα, την χώρα που γεννήθηκα και αγαπώ βαθειά. Να έχει μνήμη. Ιστορική,κοινωνική και πολιτική. Γιατί η μνήμη είναι ταυτότητα που διαμορφώνει το παρόν και φωτίζει το μέλλον».

H θεατρική παράσταση «Καπετάνισσα Λασκαρίνα», σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου παρουσιάστηκε στον ιδιαίτερο χώρο τέχνης Theatreship, ένα πλοίο πάνω στον Τάμεση, ως εκδήλωση αφιερωμένης στα 200 χρόνια από τη δολοφονία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Πρόκειται για έναν μονόλογο των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαφτσίδου, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Αναστασίας Ρεβή, μια ελληνόφωνη παραγωγή του Βρετανικού θεατρικού οργανισμού Theatre Lab Company. Σκοπός της παράστασης είναι να αναδείξει στο διεθνές κοινό την άγνωστη προσωπική ιστορία της Λασκαρίνας Πινότση, της γυναίκας που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η Μπουμπουλίνα. Την παράσταση παρακολούθησε ο αξιότιμος Πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο Ι. Τσαούσης καθώς επίσης και ο Π.Μπούμπουλης, Διευθυντής του Μουσείου των Σπετσών και έκτος απόγονος της μεγάλης αγωνίστριας. Το ταξίδι της παραγωγής συνεχίστηκε με ιδιαίτερα επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα, στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, ενώ τον Αύγουστο του 2024 παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Hydrama στην Ύδρα.