Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ - Real.gr

Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της – ΦΩΤΟ

07:06, 07/10/2025
Η πρωτότοκη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, η πανέμορφη Αναστασία Ρουβά, ετοιμάζεται για σπουδές στο εξωτερικό, ατενίζοντας το μέλλον με καλλιτεχνική διάθεση.
Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Αναστασία Ρουβά, το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της και να σπουδάσει στο εξωτερικό.

 

Αναστασία Ρουβά: Ανοίγει τα φτερά της

Ωστόσο, δεν κρύβει την αδυναμία της στην τέχνη και συγκεκριμένα στο τραγούδι, ενώ και το μόντελινγκ είναι ένας ακόμη χώρος που θα μπορούσε να υπηρετήσει.

Ο Σάκης και η Κάτια έχουν ρίξει την… αστερόσκονή τους στην πρωτότοκη, αφού η Αν. Ρουβά έχει κληρονομήσει τα ταλέντα τους. Μάλιστα, συχνά η Αναστασία αναρτά στα social media βίντεο, στα οποία τραγουδά μαζί με τον πατέρα της. Επίσης, έχει μεγάλη έφεση στη ζωγραφική, όπως και ο πατέρας της που ζωγραφίζει ερασιτεχνικά.

Αλλωστε πέρυσι η κόρη του Σ. Ρουβά συμμετείχε σε έκθεση που φιλοξένησε έργα ανήλικων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό το σχέδιο να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της σχολής που η Αναστασία θα επιλέξει σε περίπου έναν χρόνο.

Κάτι άλλο που επίσης λατρεύει είναι η φύση και τα ζώα, αφού είναι γνωστό ότι Σ. Ρουβάς διαθέτει ένα υπέροχο κτήμα, όπου καλλιεργεί λαχανικά και φρούτα για την οικογένειά του. Η σχέση που έχει η Αν. Ρουβά με τους γονείς της είναι ξεχωριστή και όλοι μοιάζουν να έχουν βρει τις ισορροπίες τους.

Τώρα που η πρωτότοκη έχει μεγαλώσει, επισκέπτεται νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται ο πατέρας της και απολαμβάνει με έκδηλο ενθουσιασμό το πρόγραμμά του, ενώ εκείνος τής κάνει πλάκα από το μικρόφωνο: «Αναστασία, εμείς θα τα πούμε σπίτι…». Στην πραγματικότητα, όμως, όπως αποκαλύπτουν πηγές από το περιβάλλον του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο Σάκης πλέον λαμβάνει σοβαρά την άποψη της κόρης του, ειδικά σε ό,τι αφορά τις νέες μουσικές συνεργασίες του.

