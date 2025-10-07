Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ - Real.gr

Η πρωτότοκη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, η πανέμορφη Αναστασία Ρουβά, ετοιμάζεται για σπουδές στο εξωτερικό, ατενίζοντας το μέλλον με καλλιτεχνική διάθεση.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Αναστασία Ρουβά, το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της και να σπουδάσει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, δεν κρύβει την αδυναμία της στην τέχνη και συγκεκριμένα στο τραγούδι, ενώ και το μόντελινγκ είναι ένας ακόμη χώρος που θα μπορούσε να υπηρετήσει.

Ο Σάκης και η Κάτια έχουν ρίξει την… αστερόσκονή τους στην πρωτότοκη, αφού η Αν. Ρουβά έχει κληρονομήσει τα ταλέντα τους. Μάλιστα, συχνά η Αναστασία αναρτά στα social media βίντεο, στα οποία τραγουδά μαζί με τον πατέρα της. Επίσης, έχει μεγάλη έφεση στη ζωγραφική, όπως και ο πατέρας της που ζωγραφίζει ερασιτεχνικά.

Αλλωστε πέρυσι η κόρη του Σ. Ρουβά συμμετείχε σε έκθεση που φιλοξένησε έργα ανήλικων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό το σχέδιο να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της σχολής που η Αναστασία θα επιλέξει σε περίπου έναν χρόνο.

Κάτι άλλο που επίσης λατρεύει είναι η φύση και τα ζώα, αφού είναι γνωστό ότι Σ. Ρουβάς διαθέτει ένα υπέροχο κτήμα, όπου καλλιεργεί λαχανικά και φρούτα για την οικογένειά του. Η σχέση που έχει η Αν. Ρουβά με τους γονείς της είναι ξεχωριστή και όλοι μοιάζουν να έχουν βρει τις ισορροπίες τους.

Τώρα που η πρωτότοκη έχει μεγαλώσει, επισκέπτεται νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται ο πατέρας της και απολαμβάνει με έκδηλο ενθουσιασμό το πρόγραμμά του, ενώ εκείνος τής κάνει πλάκα από το μικρόφωνο: «Αναστασία, εμείς θα τα πούμε σπίτι…». Στην πραγματικότητα, όμως, όπως αποκαλύπτουν πηγές από το περιβάλλον του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο Σάκης πλέον λαμβάνει σοβαρά την άποψη της κόρης του, ειδικά σε ό,τι αφορά τις νέες μουσικές συνεργασίες του.