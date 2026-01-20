Αναστασία: Θαμώνας έριξε... καναπέ στην πίστα του μαγαζιού την ώρα που τραγουδούσε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Αναστασία: Θαμώνας έριξε… καναπέ στην πίστα του μαγαζιού την ώρα που τραγουδούσε – ΒΙΝΤΕΟ

13:40, 20/01/2026
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η Αναστασία στη Θεσσαλονίκη, όταν θαμώνας έριξε... καναπέ στην πίστα.

Σε  βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η Αναστασία τραγουδούσε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, έριξε έναν καναπέ στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, σχολιάζοντας «μετακομίσεις κάνουμε», ενώ συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

