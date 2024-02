Άναυδοι οι θαυμαστές της Miley Cyrus – Το «Flowers» απάντηση στον Bruno Mars;

Η Miley Cyrus έβαλε φωτιά στη σκηνή των Grammys όταν ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία Flowers, για το οποίο κέρδισε και το πρώτο Grammy της καριέρας της.

Το τραγούδι χωρισμού, που γράφηκε από τη Cyrus και τους συνεργάτες της Gregory Hein και Michael Pollack, πιστεύεται ευρέως ότι είναι εμπνευσμένο από τον χωρισμό και το επακόλουθο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Liam Hemsworth.

Ωστόσο, τώρα οι θαυμαστές της έμειναν άναυδοι όταν ένας χρήστης Instagram επισήμανε αυτό που κανείς τους δεν φανταζόταν! Ότι το Flowers είναι μια στιχουργική απάντηση στη θρυλική μπαλάντα του Bruno Mars, When I Was Your Man, που κυκλοφόρησε 12 χρόνια νωρίτερα, το 2012.

