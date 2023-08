Τώρα ο Aidan επιστρέφει για έναν τρίτο γύρο βασανιστηρίων, καθώς κάνει τη μεγάλη επιστροφή του στη ζωή της Carrie Bradshaw στο spin-off του Sex And The City, And Just Like That…

Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας της σειράς του HBO ο χαρακτήρας της Sarah Jessica Parker, Carrie, αναζωπυρώνει τον έρωτά της με τον Shaw (John Corbett).