«And Just Like That»: H Carrie φοράει τη μεγαλύτερη ροζέτα που έχουμε δει στην αφίσα του νέου κύκλου

H δεύτερη σεζόν του And Just Like That έρχεται στις 22 Ιουνίου όπως ανακοίνωσε η HBO Max, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα του νέου κύκλου με τις Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis και την παρέα τους καθισμένες γύρω από ένα τραπέζι.