Αννα Κορακάκη - Γιάννης Χαλκιαδάκης: Η νέα χρονιά φέρνει... μωρό - Real.gr

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου η χρυσή ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, Αννα Κορακάκη, και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, θα κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με την ευτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της και με μεγάλη ανυπομονησία υποδέχθηκε η Αννα Κορακάκη το 2026, αφού μαζί με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, μετρά αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα γεννηθεί το πρώτο παιδί τους. Η χρυσή ολυμπιονίκης της σκοποβολής κυοφορεί κοριτσάκι. «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… Δύο ποδαράκια και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα να χτυπούν πια για σένα! Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις μας και τα όνειρά μας με φως!», έγραψε συγκινημένη η Αν. Κορακάκη.

Ο πατέρας και προπονητής της ολυμπιονίκη, Τάσος Κορακάκης, υπερήφανος για τις αγωνιστικές επιτυχίες της, είναι πανευτυχής που θα γίνει παππούς, όπως εξηγεί στη Realnews: «Μεγάλη η ευτυχία μας και μεγάλη η προσμονή μας που η Αννα περιμένει το πρώτο παιδί της. Αυτά τα συναισθήματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και είναι και σε εμάς». Ο άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της κορυφαίας αθλήτριας, τόσο ως πατέρας όσο και ως προπονητής, αποκαλύπτει: «Η Αννα αναμένεται να γεννήσει στα τέλη Ιανουαρίου και η χαρά μας δεν περιγράφεται».

Η Αν. Κορακάκη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα τέλη του 2026 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα κρίνει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς», εξηγεί ο Τ. Κορακάκης.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Η πρωταθλήτρια, που έχει επιτύχει υψηλές διακρίσεις και έχει γεμίσει υπερηφάνεια τη χώρα κερδίζοντας χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προσπαθεί να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου κανείς δεν ήξερε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής πορείας της, η Αν. Κορακάκη δεν απασχολούσε τα media με τίποτα άλλο εκτός από τις επιδόσεις της που την έφερναν πάντα στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Μακριά από τα φλας των φωτογράφων κατάφερε να κρατήσει και τη σχέση της με τον πολιτικό μηχανικό από την Ιεράπετρα Κρήτης, Γ. Χαλκιαδάκη.

Την Πρωτοχρονιά του 2023 εκείνος της πρότεινε να παντρευτούν και εκείνη είπε το «ναι». Ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο την ίδια χρονιά, κάτι που αποκάλυψε η Αννα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το ζευγάρι γιόρτασε τη δεύτερη επέτειο του γάμου του. Η αθλήτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της φωτογραφίες από το άλμπουμ του γάμου, γράφοντας «23/9/2023. 2 years down, forever to go», αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους είναι χτισμένη σε σταθερά θεμέλια. Μια σχέση που σε λίγες εβδομάδες θα εμπλουτιστεί με το πιο ουσιαστικό συστατικό ευτυχίας: το παιδί τους.