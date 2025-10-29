Αννας Μενενάκου - Σωτήρης Τσαφούλιας: Ο ένας δίπλα στον άλλον - Real.gr

Με αφορμή τη θεατρική πρεμιέρα της Αννας Μενενάκου, ο σύντροφός της και σκηνοθέτης, Σωτήρης Τσαφούλιας, επιβεβαίωσε ότι δεν λείπει ποτέ από το πλευρό της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι μαζί από το 2018 και παραμένουν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας και η Αννα Μενενάκου δεν κρύβουν τη σχέση τους, όμως επιλέγουν να προτάσσουν τη δουλειά τους και όχι την προσωπική τους ζωή. Πριν από λίγες ημέρες η ηθοποιός είχε θεατρική πρεμιέρα και ο σκηνοθέτης σύντροφός της δεν έλειψε από το πλευρό της. Πόζαραν μάλιστα αγκαλιά μετά το τέλος της παράστασης.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο νέο έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!» στο θέατρο «Πειραιώς 131». Πρόκειται για μια σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη από ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του 1950.

Διαδραματίζεται σε ένα νησί του Αργοσαρωνικού, με την Αν. Μενενάκου να πρωταγωνιστεί δίπλα στους Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Δημήτρη Γκουτζαμάνη, Μανώλη Κλωνάρη, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Δανάη Τάγαρη, Γιάννη Σίντο και Μαρία Φιλίππου.

Ο Σ. Τσαφούλιας έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση του κοινού, τόσο με το έργο του όσο και με την προσωπικότητά του και τον δομημένο λόγο του. Λίγες εβδομάδες πριν κάνει πρεμιέρα η νέα τηλεοπτική σειρά που υπογράφει, με τίτλο «Ριφιφί» από την Cosmote TV, και λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», που σκηνοθετεί με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο Σ. Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι η μεγάλη κόρη του, Δέσποινα, θα ακολουθήσει και εκείνη το καλλιτεχνικό μονοπάτι.

«Ηταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη με τη μεγάλη μου κόρη. Το τελευταίο διάστημα που συζητούσαμε, ήταν ανάμεσα στην κτηνιατρική και τη βιολογία. Μέχρι που ήρθε το καλοκαίρι και μου είπε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, χωρίς να έχουμε κάνει καμία κουβέντα πριν. Εδωσε εξετάσεις και πέρασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου», είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «Πλέον είναι 18 ετών και δεν θα ήθελα να λέω τίποτα για εκείνη, γιατί δεν ξέρω τι την ενοχλεί και τι όχι. Μοιράζομαι απλά τη χαρά μου, που ασχολείται με την υποκριτική και το επέλεξε μόνη της».