Quantcast
Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες του μωρού της - Real.gr
real player

Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες του μωρού της

13:45, 12/12/2025
Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες του μωρού της

Η Ανθή Βούλγαρη ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά ενός μέσου που κυκλοφόρησε επεξεργασμένες φωτογραφίες του παιδιού της. «Φαντάσου τι μπορεί να είχε γίνει αν είχα δείξει το πρόσωπο του μωρού» Μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα το πρωί της Παρασκευής 12/12 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ βρέθηκα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες του μωρού της στο InStyle.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου

12:40 12/12
Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Δείτε εικόνες

Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Δείτε εικόνες

11:57 12/12
Γιατί δεν πρέπει να κοιτάτε το κινητό στο σκοτάδι: Τι συμβαίνει στα μάτια και πώς να προστατευτείτε

Γιατί δεν πρέπει να κοιτάτε το κινητό στο σκοτάδι: Τι συμβαίνει στα μάτια και πώς να προστατευτείτε

12:32 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Εβίτα Σερέτη για Γονίδη: Εβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος

Εβίτα Σερέτη για Γονίδη: Εβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος

13:30 12/12
Λιπώδες ήπαρ: Τι να κόψετε «μαχαίρι» και ποιες είναι οι 3 τροφές «σύμμαχοι»

Λιπώδες ήπαρ: Τι να κόψετε «μαχαίρι» και ποιες είναι οι 3 τροφές «σύμμαχοι»

15:45 11/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Ύπνος και μνήμη: Γιατί ο εγκέφαλος πρέπει να «φυτέψει» πριν «κλαδέψει» – Νέα θεωρία των θάμνων της μνήμης

Ύπνος και μνήμη: Γιατί ο εγκέφαλος πρέπει να «φυτέψει» πριν «κλαδέψει» – Νέα θεωρία των θάμνων της μνήμης

15:00 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved