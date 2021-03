Αντιδρά στην εκστρατεία «διαγραφής» του ο Eminem

Με ένα νέο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων για το «Tone Deaf», τραγούδι από το LP του 2020 Music to be Murdrered By - Side B αντέδρασε ο ράπερ Eminem στις προσπάθειες «διαγραφής» του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντίδραση είχε να κάνει με εκστρατεία στο Tik Tok να «διαγραφεί» ο Eminem επειδή, όπως ανέφερε το Hip Hop DX, επανήλθε στο προσκήνιο ένας αμφιλεγόμενος στίχος από το σιγκλ του τού 2010 «Love the Way You Lie».

Αντιδρώντας στην εκστρατεία, ο ράπερ δημοσιοποίησε ένα κλιπ για το «Tone Deaf», που λειτουργεί ως σύνοψη της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του και της επίμονης άρνησής του να κάνει πιο ευπρεπή τα τραγούδια του. «I won’t stop even when my hair turns grey (I’m tone-deaf) / ‘Cause they won’t stop until they cancel me» τουίταρε ο Eminem, γράφοντας ένα στίχο-κλειδί του τραγουδιού.