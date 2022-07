Αντιδράσεις για την ανάρτηση της Ιρίνα Σάικ: Χρησιμοποίησε το ρωσικό σύμβολο «Ζ» - Το κρυφό μήνυμα

Το μοντέλο από τη Ρωσία κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε το αντι-ουκρανικό σύμβολο σε στόρι της στο Instagram, όπου απεικόνιζε φαγητό με τη λεζάντα «Russianzz» και δεν ήταν λίγοι αυτοί από τους εκατομμύρια ακολούθους της που θεώρησαν ότι η Ιρίνα Σάικ υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι μέρες μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, δημοσίευσε το «Όχι στον πόλεμο» στο Instagram της στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να κάνει δωρεές στη Unicef και στον Ερυθρό Σταυρό της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Μαρτίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε μια δήλωση διευκρινίζοντας ότι το «Z» αντιπροσώπευε το «Za Pobedu», που μεταφράζεται σε «Για τη νίκη».

Irina Shayk—world-famous model from Russia who’s recently worked for @Beyonce, Jean Paul Gaultier, @Burberry, &others—posted a weird cryptic story on Instagram with the word “Russianzz”. I really hope these brands reconsider working with her when Russia uses Z to kill Ukrainians. pic.twitter.com/Hv3HbKVx39