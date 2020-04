Αντικείμενα από τις ταινίες «Uncut Gems», «Midsommar» και «Euphoria» σε δημοπρασία

O Furby από πολύτιμους λίθους και το κρεβάτι -σπορ αυτοκίνητο από το «Uncut Gems», το φόρεμα της Φλόρενς Πιου ως May Queen στο «Midsommar», η φιγούρα γοργόνας που κρατούσε στο χέρι του ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο «The Lighthouse» και άλλα αντικείμενα από δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές σειρές πωλούνται σε online δημοπρασία που διοργανώνει η εταιρεία ψυχαγωγίας και κινηματογραφικών παραγωγών A24 με τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη πληγέντων από τον κορωνοϊό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ως εταιρεία που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, θέλουμε να ανταποδώσουμε στην πόλη, καθώς αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας του COVID-19 και αρχίζει να ανοικοδομείται» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Α24. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 100% των εσόδων κάθε δημοπρασίας θα ωφελήσει τέσσερις φιλανθρωπικές οργανώσεις, βοηθώντας τις κοινότητες και τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή της Νέας Υόρκης: FDNY Foundation, Food Bank for New York City, NYC Health + Hospitals και Queens Community House», διευκρινίζεται.