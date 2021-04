Άντονι Χόπκινς: Γιόρτασε το Όσκαρ χορεύοντας με την Σάλμα Χάγιεκ - ΒΙΝΤΕΟ

O Άντονι Χόπκινς κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «The Father» και το γιόρτασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο...

«Στα 83 μου χρόνια, δεν περίμενα να πάρω αυτό το βραβείο. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην Ακαδημία. Θέλω να αποδώσω τιμές στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο οποίος έφυγε από κοντά μας τόσο νωρίς. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό, αισθάνομαι πολύ προνομιούχος και ευλογημένος», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός από τη γενέτειρά του την Ουαλία όπου διαμένει απομονωμένος λόγω κορωνοϊού.

Εκεί συνάντησε την καλή του φίλη, Σάλμα Χάγιεκ και χόρεψαν μαζί το Dance me to the end of Love του αξέχαστου Λέοναρντ Κοέν, γιορτάζοντας έτσι την επιτυχία του στα φετινά βραβεία Oscar.