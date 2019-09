Αντόνιο Μπαντέρας: Ένας από τους καλύτερους κινηματογραφικούς πρωταγωνιστές της γενιάς του

Από τις πρώτες του ταινίες με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ έως τα κινηματογραφικά έργα "Desperado", "Shrek 2" και "Spy Kids", ο Ισπανός ηθοποιός ήταν πάντα εφευρετικός και τολμηρός ερμηνευτής.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90, ο Μπαντέρας είχε ήδη αναγνωριστεί στον χώρο της τέχνης και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ένας από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες ο Πέδρο Αλμοδόβαρ υπονόμευσε την καλή εμφάνισή του και το φυσικό του χάρισμα και του ανέθεσε πολλούς παράξενους ρόλους στις ταινίες του στην ισπανική γλώσσα.

Στην Αμερική, ήταν αρχικά τυποποιημένος σε δεύτερους ρόλους που τον αντιμετώπιζαν ως εξωτικό στοιχείο και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους που τον παρουσίαζαν ως μυστηριώδη Λατίνο εραστή.

Αλλά η καριέρα του Μπαντέρας, που τιμήθηκε τον περασμένο μήνα με αφιέρωμα στο Quad Cinema της Νέας Υόρκης δεν μπαίνει σε κατηγοριοποίηση.

Το περιοδικό The Atlantic προβάλλει σε εκτενές δημοσίευμά του κάποιους από τους σημαντικούς ρόλους που ερμήνευσε ο ηθοποιός.

Labyrinth of Passion (Ο Λαβύρινθος του Πάθους) (1982)

Ένας νέος ηθοποιός του θεάτρου από τη Μάλαγα που αρχικά ονειρευόταν γίνει ποδοσφαιριστής, ο Μπαντέρας ήταν στο Ισπανικό Εθνικό Θέατρο στις αρχές της δεκαετίας του '80 όταν τον επέλεξε ο Αλμοδόβαρ για τις ταινίες του. Ο "Λαβύρινθος του Πάθους" ήταν η δεύτερη ταινία του σκηνοθέτη, μια αναρχική σαπουνόπερα για τη ρομαντική ομοφυλοφιλική σχέση ανάμεσα σε ένα αστέρα της ποπ και έναν πρίγκιπα. Ο Μπαντέρας, ο οποίος ήταν 19 ετών, όταν γυρίστηκε η ταινία, ερμήνευσε τον δεύτερο ρόλο ενός επαναστάτη τρομοκράτη.

Law of Desire (Ο Νόμος του Πάθους) (1987)

Ο Μπαντέρας συνεργαζόταν πολύ συχνά με τον Αλμοδόβαρ τη δεκαετία του 1980. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς πρωταγωνιστικούς ρόλους του ήταν στην ταινία "Ο Νόμος του Πάθους", στην οποία υποδύεται τον Αντόνιο, έναν καταπιεσμένο κρυφό ομοφυλόφιλο που έχει εμμονή με έναν σκηνοθέτη. Όπως συνέβη και την ταινία "Ο Λαβύρινθος του Πάθους" η ταινία προκάλεσε σκάνδαλο μετά την κυκλοφορία της λόγω της σεξουαλικής ειλικρίνειας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Tie Me Up! Tie Me Down (Δέσε με!) (1989)

Η τελευταία ταινία που γύρισε ο Μπαντέρας με σκηνοθέτη τον Αλμοδόβαρ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Η ταινία προσέλκυσε την προσοχή του Χόλιγουντ λόγου του συγκλονιστικού περιεχομένου της. Για άλλη μια φορά, ο Μπαντέρας υποδύεται ένα όμορφο, αλλά στριμωγμένο πλάσμα, έναν ασθενή ψυχιατρείου που ονομάζεται Ρίκι που απαγάγει και φυλακίζει μια ηθοποιό (Βικτόρια Αμπρίλ) με την οποία είναι ερωτευμένος. Είναι ένα από τα αριστουργήματα του Αλμοδόβαρ, μια σάτιρα κλασικών ερωτικών ιστοριών, η οποία παρουσιάζεται μέσα από τη στρεβλή προοπτική ενός ατόμου που δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Philadelphia (1993)

Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Αντόνιο Μπαντέρας. Προηγήθηκε η ταινία "The Mambo Kings", για την οποία έμαθε και ερμήνευε τις ατάκες του φωνητικά.

Ο Ισπανός ηθοποιός στον ρόλο του υποστηρικτικού φίλου του Άντριου Μπέκετ (Τομ Χάνκς) ο οποίος απολύεται από μια ισχυρή νομική εταιρία της Φιλαδέλφεια όπου εργαζόταν ως δικηγόρος όταν οι εργοδότες του αντιλήφθηκαν ότι είναι φορέας του AIDS.

Desperado (1995)

Η πρώτη από τις πολλές συνεργασίες με τον Μεξικανο- Αμερικανό σκηνοθέτη, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Μπαντέρας ως πρωταγωνιστή ταινιών δράσης. Η ταινία δεν έχει πλοκή και ως δολοφόνος El Mariachi (κιθαρίστας-τραγουδοποιός), ο Μπαντέρας κυριαρχεί σε κάθε σκηνή στην οποία βρίσκεται. Η εκπληκτική επιτυχία του έργου τον ανέδειξε σε σούπερ σταρ. Ο Μπαντέρας συνέχισε να συνεργάζεται με τον Ροντρίγκεζ στο "Spy Kids" και επανέλαβε τον ρόλο του ως El Mariachi στην ταινία "Once Upon a Time in Mexico".

The Mask of Zorro (Η Μάσκα του Ζορό) (1998)

Μετά το "Desperado" το επόμενο προγραμματισμένο πρότζεκτ ήταν μία αναβίωση της κλασικής ταινίας "Ζορό" με τον Μπαντέρας στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παραγωγή. Ο Μπαντέρας ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα και όποιος βλέπει την ταινία τώρα αναρωτιέται γιατί ο Ισπανός ηθοποιός δεν παρέμεινε στην κορυφή της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Shrek 2 (2004)

Ο Μπαντέρας πρωταγωνίστησε σε ταινίες δράσεις όπως "The 13th Warrior", "Play It to the Bone", "Original Sin" και "Ballistic: Ecks vs. Sever".

Δάνεισε όμως και τη φωνή του στον Γάτο Σπιρουνάτο στην ταινία κινουμένων σχεδίων Shrek 2, στην οποία διακωμώδησε την ίδια του την εικόνα ως αισθησιακού πρωταγωνιστή. Εμφανίστηκε και στις συνέχειες και στο spin-off "Puss in Boots" που ήταν οι πιο επιτυχημένες οικονομικά προσπάθειές του.

The Skin I Live In (Το δέρμα που κατοικώ) (2011)

Με την ταινία "The Skin I Live In", ο Ισπανός ηθοποιός ξανασυναντήθηκε με τον συμπατριώτη του σεναριογράφο-σκηνοθέτη Αλμοδόβαρ που του έδωσε έναν ρόλο αντάξιο του ταλέντου του. Ως δρ. Λέντγκαρντ, ο Μπαντέρας είναι ήσυχα τρομακτικός, υποδυόμενος έναν γιατρό, πλαστικό χειρουργό, του οποίου η εμμονή με τραγωδίες στο παρελθόν αντανακλάται τη σχέση του με τη Βέρα μία νεαρή γυναίκα που κρατά αιχμάλωτη στο σπίτι του. Η ταινία "The Skin I Live In" έχει αποχρώσεις του Vertigo του Άλφρεντ Χίτσκοκ και ο Μπαντέρας είναι ο τέλειος αντίστοιχος του Τζίμι Στιούαρτ της ταινίας: μια όμορφη και οικεία παρουσία στη μεγάλη οθόνη με αυτοπεποίθηση που αμαυρώνεται από μια ψυχρή επιθυμία για απόλυτο έλεγχο.

The Laundromat (2019)

Τα τελευταία χρόνια ο Μπαντέρας έχει επικεντρωθεί σε χαρακτήρες και δεύτερους ρόλους σε ταινίες όπως "Knight of Cups", "Ruby Sparks", "Life Itself" και "Haywire" του Στίβεν Σόντεμπεργκ.

Συνεργάστηκε με τον Στίβεν Σόντεμπεργκ ξανά στην ταινία "The Laundromat" με θέμα το σκάνδαλο των "Panama Papers" υποδυόμενος έναν δικηγόρο τον Ραμόν Φονσέκα που εμπλέκεται σε δίκτυο offshore λογαριασμό και φοροδιαφυγής.

Η ταινία είναι δύσκολη ως προς την ανάλυση των γεγονότων και ο Σόντεμπεργκ βασίστηκε στον Μπαντέρας αναγνωρίζοντας ίσως ότι είναι ο πιο ελκυστικός κινηματογραφικός αστέρας που θα μπορούσε να μετατρέψει αποσπάσματα νόμων που προκαλούν σύγχυση σε κάτι προσιτό και δραματικό.