Αντώνης Χανδρής – Theodora Warre: Διακοπές διαρκείας - Real.gr

Για ακόμη ένα καλοκαίρι ο εφοπλιστής Αντώνης Χανδρής και η σύζυγός του Theodora Warre, μαζί με τα τρία παιδιά τους, απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδας.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Zουν μόνιμα στο Λονδίνο, όμως λατρεύουν την Ελλάδα και φροντίζουν να την επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ο εφοπλιστής Αντώνης Χανδρής και η σύζυγός του, σχεδιάστρια κοσμημάτων Theodora Warre, μαζί με τα τρία παιδιά τους, Μάικλ, Αχιλλέα και Ταλίθα, απόλαυσαν και αυτό το καλοκαίρι τον ήλιο και τη θάλασσα της χώρας μας.

Στις αρχές Αυγούστου η οικογένεια Χανδρή έφτασε στο Πόρτο Χέλι, όπου και αρχικά διέμεινε. Νωρίς το πρωί, σε καθημερινή βάση, ο εφοπλιστής και η σύζυγός του επέλεγαν να κάνουν πεζοπορία στη φύση και αμέσως μετά επέστρεφαν στη βάση τους, προκειμένου να χαρούν οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά τους.

Βουτιές στα καταγάλανα νερά, παιχνίδια στη θάλασσα και συλλογή κοχυλιών στην παραλία ήταν μερικά από τα highlights της καλοκαιρινής τους ρουτίνας.

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, όλοι μαζί γιόρτασαν τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου της οικογένειας, Μάικλ, ο οποίος συμπλήρωσε τα πέντε χρόνια του. Τιμής ένεκεν διοργανώθηκε ένα ζεστό πάρτι γενεθλίων με θέμα τους πειρατές, που αρέσουν πολύ στον εορτάζοντα. Ντύθηκαν οικογενειακώς πειρατές και επιδόθηκαν σε ασταμάτητο παιχνίδι, δημιουργώντας έτσι ξεχωριστές αναμνήσεις χαράς στον μικρό Μάικλ.

Αυτές τις ημέρες η οικογένεια Χανδρή απολαμβάνει τις διακοπές της κάνοντας κρουαζιέρα με σκάφος στα ελληνικά νησιά. Η Th. Warre είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της εντυπωσιακά ενσταντανέ από τις ξεχωριστές διακοπές τους τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Ο Αντ. Χανδρής, γιος του εφοπλιστή Μιχάλη Χανδρή και της Λούλας Γουλανδρή, και η οικογένειά του απολαμβάνουν στο έπακρο τις στιγμές χαλάρωσης που τους προσφέρει η Ελλάδα, μέχρι να ανανεώσουν το ραντεβού με τον αγαπημένο τους προορισμό για το επόμενο καλοκαίρι.

