Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές» - Real.gr

Ο Αντώνης Καρυστινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά του ALPHA «Porto Leone» ως «Ντίνος Βούλγαρης», έκανε μια σπάνια αναφορά στη μονάκριβη κόρη του. «Είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού. Η κόρη μου είναι 10 ετών. Θυμάμαι πολύ καλά τις πρώτες στιγμές με την κόρη μου. […]

