Αντώνης Ρέμος & Χρήστος Μάστορας: Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα έκανε πρεμιέρα   - Real.gr

Η νύχτα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS ήταν από εκείνες που δύσκολα ξεχνάς. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα επιβεβαίωσε απόλυτα τον θόρυβο των προηγούμενων εβδομάδων: το πιο συζητημένο μουσικό σχήμα του φετινού χειμώνα είναι πια γεγονός και ήδη… γράφει τη δική του ιστορία στη νυχτερινή Αθήνα.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον εμβληματικό χώρο του NOX ATHENS. Με το που άνοιξαν τα φώτα της σκηνής και ακούστηκαν οι πρώτες νότες, έγινε σαφές πως η βραδιά δεν θα είναι «άλλο ένα πρόγραμμα», αλλά μια εμπειρία διασκέδασης υψηλών προδιαγραφών. Το κοινό τραγουδούσε, χόρευε, φώναζε τα ρεφρέν, αποθέωνε τους καλλιτέχνες, κάθε τραγούδι γινόταν χορός, κάθε ρεφρέν σύνθημα, κάθε στιγμή μια υπόσχεση πως αυτός ο χειμώνας θα είναι διαφορετικός.

Δύο γενιές, μία σκηνή

Ο Αντώνης Ρέμος, με τη βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και τις διαχρονικές επιτυχίες που έχουν ντύσει συναισθηματικά τις ζωές μας, ανέβηκε στη σκηνή κυρίαρχος, αποδεικνύοντας γιατί εδώ και χρόνια θεωρείται σημείο αναφοράς στο λαϊκό τραγούδι. Δίπλα του, ο Χρήστος Μάστορας, πιο ώριμος και δημιουργικός από ποτέ, με ένταση, πάθος και εκρηκτική ενέργεια, έφερε την αύρα της νέας γενιάς και μιας πιο pop–rock προσέγγισης που μιλάει κατευθείαν στο σήμερα.

Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία: δυνατά solos, μοναδικά ντουέτα που ξεσήκωσαν το κοινό, εναλλαγές ανάμεσα στο σύγχρονο και το κλασικό, διαχρονικά τραγούδια σε νέα, ανανεωμένη σκηνική ανάγνωση.

Στο πλευρό τους, η Μαριάννα Παπαμακαρίου πρόσθεσε τη δική της υπογραφή στο πρόγραμμα. Με την αυθεντική λαϊκή χροιά της και έναν τρόπο ερμηνείας που φέρνει στον νου μεγάλες φωνές παλαιότερων δεκαετιών, κέρδισε αμέσως το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου, θυμίζοντας πως το καλό λαϊκό τραγούδι παραμένει πάντα διαχρονικό.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Λύρας, στήνοντας ένα concept που δεν ποντάρει μόνο στις φωνές, αλλά και στο συνολικό αποτέλεσμα:

εντυπωσιακοί φωτισμοί, σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, ρυθμός, εικόνες και ροή που παραπέμπουν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τις ορχήστρες διηύθυναν οι Γιάννης Δίσκος και Παύλος Καλτουρουμίδης, δίνοντας ήχο, ένταση και δύναμη σε κάθε λεπτό του show, από τις πιο εσωτερικές μπαλάντες μέχρι τις εκρηκτικές, χορευτικές στιγμές.

«Culinary Experience by Beefbar

Φέτος, το NOX ATHENS – του ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη – ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της νυχτερινής εξόδου, ανακοινώνοντας την αποκλειστική συνεργασία του με το διεθνώς αναγνωρισμένο γαστρονομικό brand BeefBar.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, το BeefBar δημιουργεί αποκλειστικά signature πιάτα, σχεδιασμένα ειδικά για το περιβάλλον και τον ρυθμό της νυχτερινής εξόδου: πιάτα που συνδυάζουν την κοσμοπολίτικη αισθητική του brand με το μοναδικό vibe του NOX, προσφέροντας μια εμπειρία comfort-luxury γαστρονομίας. Η λίστα πιάτων δίνει έμφαση: στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην εκλεπτυσμένη απλότητα, και στην αίσθηση ενός premium dining concept που συνοδεύει ιδανικά το live πρόγραμμα.

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας θα βρίσκονται στο NOX ATHENS κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να «γράψει ιστορία» και να δώσει στη νυχτερινή Αθήνα το πιο λαμπερό της mood.