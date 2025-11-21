Quantcast
Αντώνης Ρέμος: Η εξομολόγηση για την κόρη του – «Συγκινούμαι όταν είναι κάτω από τη σκηνή και με βλέπει» - Real.gr
Αντώνης Ρέμος: Η εξομολόγηση για την κόρη του – «Συγκινούμαι όταν είναι κάτω από τη σκηνή και με βλέπει»

02:20, 21/11/2025
Αντώνης Ρέμος: Η εξομολόγηση για την κόρη του – «Συγκινούμαι όταν είναι κάτω από τη σκηνή και με βλέπει»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μίλησε και για την κόρη του, Ελένη, και συγκινήθηκε.

«Όταν τραγουδάω και είναι η Υβόννη απο κάτω δεν με επηρεάζει, αλλά η μικρή μου κόβει τα πόδια. Πρώτη φορά με άκουσε σε μία συναυλία στην Πάτρα. Την έφερε η Υβόννη στα γενέθλιά μου για έκπληξη. Ήταν μικρούλα τότε, περίπου 4 ετών. Μου κόπηκαν τα πόδια» εξομολογήθηκε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συγκινούμαι πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρίσκεται η Ελένη στοn χώρο που τραγουδάω. Είναι συγκίνηση γιατί την ώρα που νιώθω ότι είναι το παιδί μου εκεί, αρχίζω και νιώθω τα τραγούδια πιο έντονα. Είναι ο έρωτας που έχουμε οι γονείς για τα παιδιά μας» πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

