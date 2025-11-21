Quantcast
Αντώνης Ρέμος: Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου – Πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει - Real.gr
real player

Αντώνης Ρέμος: Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου – Πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

04:20, 21/11/2025
Αντώνης Ρέμος: Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου – Πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», και αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέστη βαρύ εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου.

Μιλώντας για τις συνεργασίες τους με άλλου καλλιτέχνες, ο σπουδαίος ερμηνευτής τόνισε ότι «Η Μαρινέλλα μου είναι η συνεργασία της ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω όλους τους αγαπημένους μου συνεργάτες και καλλιτέχνες».

Στη συνέχεια προβλήθηκε στην εκπομπή βίντεο με τα συγκινητικά λόγια του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα στην πρόσφατη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο, όπου και τραγούδησε το αγαπημένο της τραγούδι, το «Καμιά φορά».

«Η πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με την Μαρινέλλα ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου λέει ο Γιάννης Παπαθεοχάρης “Θα τραγουδήσεις του χρόνου με την Μαρινέλλα”. Ήσουν και εσύ (σ.σ. ο Νίκος Χατζηνικολάου) στο “Αρένα”, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είπε το “Καμιά φορά” και δεν ξεχνάω ποτέ ότι σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 κόσμος και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον 10 λεπτά» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Προσεύχομαι να ξυπνήσει γιατί πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όλοι όπως της αξίζει» πρόσθεσε.

 

πηγή: enikos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved