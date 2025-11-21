Αντώνης Ρέμος: Θα ήθελα ακόμη 2 παιδιά – Ονειρεύομαι να μεγαλώσω την οικογένειά μου - Real.gr

Quantcast
07:31, 21/11/2025
Αντώνης Ρέμος: Θα ήθελα ακόμη 2 παιδιά – Ονειρεύομαι να μεγαλώσω την οικογένειά μου

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».

Μιλώντας για το τι θα ήθελε για το μέλλον, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι «θα ήθελα να έχω 1-2 παιδιά ακόμη. Αν και εφόσον μπορεί να γίνει, καλώς. Και αν δεν γίνει, πάλι καλώς. Με την Ελενίτσα μου νιώθω απόλυτα γεμάτος, πραγματικά».

«Το μοναδικό μου πραγματικό όνειρο είναι να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει. Έχω συνεργαστεί με υπέροχους καλλιτέχνες και εντός και εκτός συνόρων. Έχω καταφέρει πράγματα που ούτε εγώ φανταζόμουν» κατέληξε ο σπουδαίος ερμηνευτής.

