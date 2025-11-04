Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρης Πανταζής: Αποκαλύπτουν τον πραγματικό λόγο που χώρισαν ως ζευγάρι - Real.gr

Kαλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκαν στο αποψινό «The 2Night Show» η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, που συνεργάζονται ξανά μετά από 15 χρόνια, μίλησαν για τη γνωριμία τους, που εξελίχθηκε σε μία θυελλώδη σχέση και κατέληξε σε έναν απροσδόκητο χωρισμό.

«Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας» ανέφερε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλοι την οικογένεια τους. Η οικογένεια φοβάται μη χάσει το «χρυσό» φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν.

Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας» αποκάλυψε πρώτη φορά ο Λευτέρης Πανταζής.

«Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ» είπε με τη σειρά της η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε και κάνα μήνα. Όλες μου οι σχέσεις πείραζαν την μάνα μου. Ήθελαν να με έχουν εκεί, στο σπίτι. Εγώ έπρεπε να ανοίξω τα φτερά μου να πετάξω αλλά δεν με άφηναν. Λάθη των γονέων. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μάνας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή» συμπλήρωσε η Άντζελα Δημητρίου.