Από τη φιλοξενία στο κόσμημα - Real.gr

Από την οικογενειακή κληρονομιά του Politia Tennis Club στο προσωπικό όραμα, η Μαριέττα Δροσοπούλου μιλά για τα «ηθικά διαμάντια», που συμβολίζουν τη νέα εποχή του κοσμήματος, τη νυφική μόδα και την οικογένειά της που την εμπνέει.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mε σταθερό βηματισμό ανάμεσα στην παράδοση και στο σύγχρονο επιχειρείν, η Μαριέττα Δροσοπούλου εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά του Politia Tennis Club και χαράσσει τη δική της διαδρομή στον κόσμο των premium εκδηλώσεων, του bridal fashion και του κοσμήματος. Με βαθύ σεβασμό στην κληρονομιά της οικογένειας και όραμα για το μέλλον, μιλά στη Realnews για την έννοια της ηθικής πολυτέλειας, την αξία της φιλοξενίας και την ανάγκη οι επιλογές μας να έχουν ουσία και διάρκεια.

Ως εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς του Politia Tennis Club, η Μ. Δροσοπούλου αναφέρεται στη διαδρομή της, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και στο προσωπικό της όραμα που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την έννοια της ποιότητας και της συνέπειας: «Ξεκίνησα να εργάζομαι στην οικογενειακή μας επιχείρηση πριν από 20 χρόνια, όταν ήμουν πολύ μικρή. Εμαθα σε βάθος τη δουλειά, δίπλα στον καλύτερο επιχειρηματία που ξέρω, δίπλα στον πατέρα μου, τον Κώστα Δροσόπουλο. Το Club είναι η ζωή του, μια σταθερή αξία, και πάντα νιώθω την ευθύνη να συμβάλλω στη διαρκή πρόοδο και στην εξέλιξη της επιχείρησης. Το παντοτινό όραμα και ο στόχος είναι το Club να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται με συνέπεια και ποιότητα».

Η ταυτότητα του Politia Tennis Club έχει χτιστεί πάνω στην αυθεντική φιλοξενία. «Η επιτυχία των εκδηλώσεών μας εξασφαλίζεται με έναν συνδυασμό οργάνωσης, εμπειρίας και ανθρώπινου παράγοντα. Η ατμόσφαιρα του χώρου, η προσοχή στις λεπτομέρειες, ο ακριβής συντονισμός, η αληθινή αγάπη για τη φιλοξενία (σήμα κατατεθέν μας), η ευγένεια, ο επαγγελματισμός και η θερμή και ειλικρινής φροντίδα προς τους καλεσμένους, είναι κάποια απαραίτητα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά». Η μακροχρόνια επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα δεν είναι τυχαίες. «Το Politia Tennis Club είναι συνδεδεμένο με τις πιο αγαπημένες στιγμές πάρα πολλών ανθρώπων μέσα στα 50 χρόνια λειτουργίας του. Η μακροχρόνια επιτυχία του βασίζεται στην αξιοπιστία, στην αφοσίωση και στην αληθινή σχέση με τον κόσμο που το -μας- εμπιστεύεται».

Η είσοδος στον κόσμο της νυφικής μόδας ήρθε ως μια φυσική συνέχεια μετά την οργάνωση των γάμων, με τη δημιουργία του οίκου νυφικών BRIDE’S στην Κηφισιά: «Ηταν μία ακόμη μοναδική ευκαιρία να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και την απόλυτη φροντίδα στις μέλλουσες νύφες. Αγαπώ και σέβομαι βαθιά τις νύφες, κατανοώ την ψυχολογία τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Επιθυμώ για την ημέρα τους το άριστο, αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που πραγματικά τους αξίζει».

Στην boutique νυφικών της Μ. Δροσοπούλου φιλοξενούνται κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα οι δημιουργίες οκτώ κορυφαίων σχεδιαστών από όλο τον κόσμο. Η αισθητική ταυτότητα του BRIDE’S καθορίζεται από την εκλεπτυσμένη απλότητα και όπως διευκρινίζει η ίδια: «Τα σχέδια που επιλέγω αποπνέουν μια συγκεκριμένη εκλεπτυσμένη αισθητική. Οι νύφες μας διαλέγουν με απίστευτη χαρά κομψά, διαχρονικά, minimal νυφικά και νιώθουν μοναδικές φορώντας τα. Οσες κοπέλες ταυτίζονται με αυτή την αισθητική, βρίσκουν σίγουρα στο BRIDE’S το νυφικό των ονείρων τους».

Τα διαμάντια είναι παντοτινά

Η νέα επιχειρηματική της κίνηση, η MD Diamonds, έρχεται να δώσει έναν σύγχρονο ορισμό στην έννοια του κοσμήματος. «Η δημιουργία της MD Diamonds γεννήθηκε από την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει σύγχρονο κόσμημα. Με γοήτευσε η ιδέα να φέρουμε στην ελληνική αγορά τα lab grown diamonds. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο ίδιο επίπεδο ποιότητας και λάμψης, γιατί είναι χημικά και οπτικά ισάξια των φυσικών διαμαντιών, μπορεί κανείς να έχει ένα διαμάντι με ηθική προέλευση. Χωρίς εξορύξεις (και όσα αυτές συνεπάγονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον), μπορούμε να μιλάμε για ένα διαμάντι πιο εντυπωσιακό και πιο προσιτό οικονομικά». Απαντώντας στην ερώτηση αν πρόκειται για αληθινά διαμάντια, η ίδια επιμένει στη σαφή διάκριση: «Τα lab grown diamonds είναι αληθινά διαμάντια. Εχουν την ίδια χημική σύσταση, την ίδια δομή, την ίδια σκληρότητα και αντοχή, την ίδια ακριβώς εικόνα και λάμψη με τα φυσικά διαμάντια. Η μόνη διαφορά είναι το πού δημιουργούνται. Τα lab grown diamonds δημιουργούνται σε εργαστήριο, με τεχνολογία που μιμείται τις φυσικές συνθήκες. Τα συνοδεύουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς, όπως GIA και IGI. Τα γνωστά 4Cs, τα χαρακτηριστικά των διαμαντιών, ισχύουν ακριβώς τα ίδια για τα φυσικά και τα lab grown: Carat, Cut, Color, Clarity».

Αναφερόμενη στη διεθνή αγορά, σημειώνει: «Στην Αμερική τα lab grown diamonds είναι πάρα πολύ δημοφιλή, αποτελούν σταθερή τάση σε engagement rings και fine jewellery. Το ποσοστό στην αγορά υπερβαίνει το 60% και αυξάνεται σταθερά. Είναι το αύριο των διαμαντιών. Οι καταναλωτές τα προτιμούν για λόγους τιμής, βιωσιμότητας, ηθικής προέλευσης και ανιχνευσιμότητας – μια συνειδητή επιλογή που αντανακλά τις σύγχρονες αξίες γύρω από το luxury με ουσία». Στην MD Diamonds συνυπάρχουν φυσικά και εργαστηριακά διαμάντια και όπως τονίζει: «Η συλλογή μας περιλαμβάνει και τα δύο, γιατί πιστεύουμε στην ελευθερία της επιλογής. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αξίες και συναισθηματική σύνδεση με το κόσμημα που επιλέγει. Δεν υπάρχει “σωστή” ή “λάθος” επιλογή, αλλά το διαμάντι που ταιριάζει στον άνθρωπο που το φορά».

Για τη Μ. Δροσοπούλου, η «ηθική πολυτέλεια» δεν είναι μόδα, αλλά στάση ζωής. «Είναι σεβασμός προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ίδια την αξία του κοσμήματος. Η αληθινή πολυτέλεια σήμερα είναι η συνειδητή επιλογή, να φορέσεις κάτι που έχει ομορφιά, ποιότητα και αξίες. Η νέα γενιά καταναλωτών ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα. Στην MD Diamonds επιλέγουμε υπεύθυνες πρώτες ύλες, με διαφάνεια στην προέλευση και πιστοποίηση, και σχεδιάζουμε κομμάτια που δεν υπακούουν στην εποχικότητα αλλά στη διαχρονικότητα».

Παρά τα διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία (γαμήλιες δεξιώσεις, events, νυφικά, κοσμήματα), ο άξονας παραμένει κοινός: «Αγαπώ πολύ και τις τρεις δραστηριότητές μας και με αυτή την κινητήρια δύναμη οργανώνω τα πάντα γύρω από αυτές». Η έμπνευση έρχεται από την ίδια τη δημιουργική διαδικασία αλλά και από τους ανθρώπους της ζωής της. «Παίρνω έμπνευση άλλοτε από τις νύφες, άλλοτε από τις κόρες μου και άλλοτε από την ομορφιά που υπάρχει στα πιο απλά πράγματα». Οσο για το επόμενο μεγάλο της στοίχημα, είναι ξεκάθαρη: «Η MD Diamonds μόλις ξεκίνησε και ανυπομονώ να αναπτυχθεί και να ανθίσει».

Στο τέλος της ημέρας, ωστόσο, ο ρόλος της ως μητέρας υπερισχύει κάθε τίτλου. «Λατρεύω να κάνω πράγματα με τις κόρες μου, την Ειρήνη μου, την Αθηνά μου και τη Μαρία μου. Τα παιδιά μου είναι συνεχώς στο μυαλό μου και φροντίζω να βρίσκομαι δίπλα τους όσο περισσότερο μπορώ». Και κλείνει με τη φιλοσοφία που τη διέπει καθημερινά σε σχέση με τη διαχείριση του χρόνου της ως επιχειρηματία, μητέρας και συζύγου: «Η διαχείριση του χρόνου απαιτεί προτεραιότητες, σωστό προγραμματισμό και συνειδητή επιλογή του τι έχει πραγματική αξία. Οργανώνω το πρόγραμμά μου με ευελιξία, χωρίς να χάνω την ουσία, την παρουσία και την ποιότητα του χρόνου με την οικογένειά μου. Η οικογένειά μου είναι για εμένα η μεγαλύτερη ευτυχία και η απόλυτη προτεραιότητά μου».