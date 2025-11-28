Απολαυστικό το βίντεο της Finos Film για την Black Friday - Real.gr

Black Friday σήμερα και η Finos Film ετοίμασε ένα απολαυστικό αφιέρωμα για την ημέρα των μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων. Στο σύντομο κλιπ για την Black Friday που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram “περνούν” σπουδαίοι ηθοποιοί όπως Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κώστας Βουτσάς και άλλοι. «Μπλακ όπως Φράϊντει. Απολαύστε το», γράφει η λεζάντα.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Απολαυστικό το βίντεο της Finos Film για την Black Friday στο InStyle.