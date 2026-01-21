Απόστολος Μπαχαρίδης - Τίνα Τσαλίκη: Με αγάπη από την Ξάνθη - Real.gr

Ο Απόστολος Μπαχαρίδης έχει βρει τον έρωτα στα μάτια της Τίνας Τσαλίκη, η οποία ζει και εργάζεται στην Ξάνθη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και ο ηθοποιός.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O ηθοποιός Απόστολος Μπαχαρίδης, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Η τούρτα της μαμάς», υπέκυψε στη γοητεία δύο γαλανών ματιών και λάμπει από ευτυχία. Η Τίνα Τσαλίκη είναι η κοπέλα που πριν από λίγους μήνες τού έκλεψε την καρδιά. Η κοινή καταγωγή τούς έφερε πιο κοντά, καθώς η Ξάνθη είναι ο τόπος τους και, όπως αποκάλυψε κοινός φίλος τους, εκεί γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν.

Η σχέση τους προχώρησε αρκετά γρήγορα, ενώ ήδη έχουν αποφασίσει ποιοι θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταθμοί της κοινής ζωής τους. Η σύντροφος του ηθοποιού εργάζεται ως αισθητικός στην Ξάνθη, όπου πλέον μένει μόνιμα και ο Απ. Μπαχαρίδης. Μάλιστα, την περίοδο των γιορτών εκείνη ανήρτησε κάποια τρυφερά stories στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου εξέφραζε τον έρωτά της για τον Απόστολο: «Ηρθε στη ζωή μου ένας άνθρωπος, ο οποίος με έκανε να πιστέψω στην αγάπη και στην ελπίδα ξανά και είναι δίπλα μου κάθε ημέρα να μου δείχνει έμπρακτα ότι με τον σωστό άνθρωπο δίπλα σου ανθίζεις και εξελίσσεσαι. Είμαι υπερήφανη που αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να τον αποκαλώ δικό μου και να βασίζομαι πάνω του. Σε αγαπώ με όλο μου το είναι».

Λόγω της αδυναμίας του σε μηχανές μεγάλου κυβισμού, ο Απ. Μπαχαρίδης κάνει συχνά ταξίδια και η αγαπημένη του δείχνει να τα απολαμβάνει μαζί του. Οι τελευταίες δουλειές του ηθοποιού είναι θεατρικές και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενώ διδάσκει υποκριτική σε θεατρικά εργαστήρια του τόπου του. Ταυτόχρονα έχει μετατρέψει την αγάπη του για τις μηχανές σε ενεργό χόμπι, συμμετέχοντας σε ομάδες μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πλέον φαίνεται να επιλέγει μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τον θόρυβο της πρωτεύουσας, αλλά έχοντας στην αγκαλιά του έναν άνθρωπο που δίνει νόημα στην καθημερινότητά του. Οι δυο τους ανυπομονούν να βιώσουν μαζί πολλές μοναδικές στιγμές.