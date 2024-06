Αποθέωση για τους Coldplay στο Ηρώδειο - Η στιγμή που ο Κρις Μάρτιν υποκλίνεται και γονατίζει στη σκηνή

Χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το βρετανικό συγκρότημα στο TikTok καταγράφει αυτή την ατμόσφαιρα, καθώς ακόμα και μετά το τέλος του γυρίσματος, το κοινό συνέχισε να τραγουδάει το νέο τους τραγούδι.

Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, γονάτισε στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το πάτωμα του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα.

