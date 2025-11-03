Αρης Καβατζίκης: «Η εποχή είναι πιο επικεντρωμένη στην ουσία παρά στο θέαμα» - Real.gr

Ο Αρης Καβατζίκης αποκαλύπτει τη σχέση αλήθειας που έχει χτίσει με τη Φαίη Σκορδά, μιλά για τις προηγούμενες συνεργασίες του και απαντά για πρώτη φορά στην κριτική που δέχτηκε η ομάδα της εκπομπής «Πάμε Δανάη» μετά το άδοξο τέλος της.

Στην ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ

Διακρίνεται για τη συνέπεια, το ήθος και την ευαισθησία του. Ως δημοσιογράφος, ο Αρης Καβατζίκης έχει περάσει από σημαντικές εκπομπές και περιοδικά και πάντα αντιμετώπιζε τη δουλειά του με σεβασμό. Μιλά για την εξέλιξη της τηλεόρασης, αναφέρεται με τρυφερότητα στη Φαίη Σκορδά, με την οποία συνεργάζεται στο «Buongiorno», εξηγεί πώς κρατά τις ισορροπίες και τις σχέσεις ουσίας και αποδεικνύει ότι παραμένει ένας επαγγελματίας με ανθρωπιά.

Αρκετά χρόνια μετά ξανασυνάντησες κάποιους από τους σημερινούς συνεργάτες σου. Πώς τους βρήκες;

Για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη, γιατί είχα να τη συναντήσω τηλεοπτικά πέντε χρόνια, ήταν η Φαίη. Οι εκπομπές που κάναμε παλιά μαζί ήταν ψυχαγωγία. Τώρα παρατηρώ μια Φαίη που είναι πολύ συγκεντρωμένη, ενημερωμένη πάνω σε κάθε θέμα, και αυτό με εντυπωσίασε τρομερά. Είναι σαν να μην της ξεφεύγει τίποτα, με τρομερά ανακλαστικά, και αυτό έχει αλλάξει τη δυναμική της εκπομπής εντελώς.

Γιατί θεωρείς ότι είναι θελκτικά τα κοινωνικά και δικαστικά θέματα;

Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τη φούσκα του lifestyle. Το κομμάτι της ελληνικής σόουμπιζ έχει αποδυναμωθεί, ειδικά με την έλευση των social media, όπου οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ανακοινώνουν τη ζωή τους. Δεν υπάρχουν πλέον οι αποκλειστικές φωτογραφίες ή οι πολυτέλειες των περιοδικών. Οι τηλεθεατές στρέφονται πια στο περιβάλλον τους, στα προβλήματα γύρω τους, στις αδικίες, στις ελλείψεις δομών για υγεία ή εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτή η στροφή αντανακλά την εποχή μας, που είναι πιο επικεντρωμένη στην ουσία παρά στο θέαμα.

Σου λείπει η χρυσή εποχή των περιοδικών;

Τα περιοδικά μου λείπουν γενικά, αλλά όχι με τον τρόπο που τα κάναμε. Ολα έχουν αλλάξει, η κοινωνία έχει περάσει και στα περιοδικά. Πλέον μας ενδιαφέρουν τα πραγματικά θέματα· οι γυναίκες που δεν ακολουθούν τα παλιά πρότυπα, η μετανάστευση, η τέχνη. Οι μεγάλες επενδύσεις στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στα εικαστικά δείχνουν ότι αυτό που μας απασχολεί έχει μετατοπιστεί. Το lifestyle της φούσκας και η αναζήτηση του «κλικ» για ένα μπάνιο ή ένα φιλί σταρ δεν μου λείπει καθόλου. Μου λείπει όμως η ουσία ενός περιοδικού· η ομάδα, η δουλειά, η δημιουργία περιεχομένου που έχει νόημα.

Παρακολουθείς τηλεόραση;

Βλέπω πολλή τηλεόραση για να είμαι ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει εκεί. Από εκπομπές μέχρι σειρές. Αγαπώ ιδιαίτερα το «Studio 4» για τον χρόνο που δίνουν οι παρουσιαστές στους καλεσμένους· 45 με 50 λεπτά για ουσιαστική συζήτηση είναι κάτι σπάνιο και υπέροχο. Οσον αφορά σειρές, περιμένω με ανυπομονησία τη σειρά «Οι αθώοι» στο Mega και μου αρέσει το «Παιδί» στη δημόσια τηλεόραση, που ήταν πραγματική έκπληξη φέτος για μένα.

Σου λείπουν οι παλιές συνεργασίες ή προχωράς;

Φυσικά μου λείπουν κάποιες στιγμές. Η ομάδα του Hello, για παράδειγμα, ήταν σαν οικογένεια για πέντε χρόνια. Από όλες μου τις συνεργασίες κρατώ πάντα κάτι καλό, ποτέ δεν κλείνω εντελώς πίσω μου τις σχέσεις. Υπάρχει μια νοσταλγία για ανθρώπους που συνεργάστηκα, αλλά η προσέγγιση είναι ουσιαστική και όχι επιφανειακή. Μου λείπει η Δανάη Μπάρκα, που ήταν η πιο πρόσφατη συνεργασία μου, το βλέμμα της Ελένης Μενεγάκη που καταλάβαινα τι συμβαίνει χωρίς πολλά λόγια, η νωχελικότητα και η ξεγνοιασιά της Τζένης Μπαλατσινού, αλλά πάντα κοιτάω μπροστά.

Τι σε χαρακτηρίζει περισσότερο στις επαγγελματικές σχέσεις;

Η ικανότητα να ξεχωρίζω τι είναι ιδιωτικό και τι δημόσιο. Ακόμη και αν ξέρω κάτι προσωπικό για συνεργάτες μου, δεν το μοιράζομαι. Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια είναι πολύ σημαντικά. Κρατάω τις σχέσεις μου σταθερές, χωρίς να επιδιώκω φιλίες που δεν είναι αυθεντικές. Είναι ουσία και αλήθεια, όχι επιφάνεια.

Ηταν δύσκολο να κρατάς ισορροπίες με τους συνεργάτες σου;

Ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα χρόνων και εμπειρίας. Με τη Φαίη, για παράδειγμα, διατηρούμε μια σχέση ουσίας εδώ και 10 χρόνια· μοιραζόμαστε πράγματα της ζωής μας χωρίς να τα διαρρέουμε. Η ουσιαστική επικοινωνία και ο σεβασμός στα προσωπικά όρια είναι το κλειδί. Δεν κλείνω σχέσεις, επειδή αλλάζει η δουλειά, ούτε σταματάω να ενδιαφέρομαι για ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί.

Τι κρατάς από τον χώρο των media;

Κρατάω τις ανθρώπινες σχέσεις, την ουσία της δουλειάς, την ειλικρίνεια και την αφοσίωση. Κάθε συνεργασία αφήνει κάτι καλό, κάθε εμπειρία είναι πολύτιμη. Οι αλλαγές, οι νέες μορφές media και η στροφή στα ουσιαστικά θέματα δείχνουν ότι η δουλειά μας εξελίσσεται, και εγώ προσπαθώ να κρατάω σταθερότητα και αυθεντικότητα σε ό,τι κάνω.

Πώς βλέπεις το μέλλον της δουλειάς σου;

Με αισιοδοξία. Υπάρχει χώρος για δημιουργία, για ουσιαστικό περιεχόμενο, για συνεργασίες που έχουν νόημα. Η εμπειρία μου, οι σχέσεις που έχω καλλιεργήσει και η γνώση των μέσων δίνουν μια σταθερή βάση. Το μέλλον είναι ανοιχτό και εγώ κοιτάω να το αντιμετωπίσω με ανοιχτά μάτια και ανοιχτή καρδιά, έτοιμος για κάθε νέα πρόκληση.

«Περίμεναν τη Δανάη Μπάρκα στη γωνία»

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για πώς αντιδράσατε όταν τελείωσε η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα.

Πιστεύω πως υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν θα εμπλέξω άλλον. Μάθαμε για την εκπομπή, εγώ συγκεκριμένα το έμαθα πέντε μέρες νωρίτερα. Σε αυτές τις μέρες είχα τον χρόνο να το σκεφτώ, να το χωνέψω, να το επεξεργαστώ. Οι συνάδελφοι περίμεναν τη μέρα που σταμάτησε η εκπομπή απ’ έξω και με ρώτησαν πώς νιώθω. Τους είπα: «Παιδιά, είναι όλα καλά, κοιτάμε μπροστά και περιμένουμε να ανοίξει ένας νέος, φωτεινός κύκλος». Κρίθηκα, λοιπόν, από συναδέλφους σε εκπομπές, γιατί είπα ότι είναι όλα καλά, ότι έκλεισε ένας φωτεινός κύκλος και περιμένουμε έναν νέο. Μου είπαν ότι ψάχνω το Αγιο Φως, ότι θα έπρεπε κανονικά να πω πόσο δυσαρεστημένος είμαι. Γενικώς δεν άρεσε ότι ήμουν καλά, το άκουσα από συναδέλφους. Μου είπαν ότι έπρεπε να πω ότι είμαι χάλια και να καταφερθώ εναντίον του καναλιού. Αυτό περίμεναν μάλλον οι συνάδελφοι να κάνω. Και δεύτερον, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν είναι… του κεφιού, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα ολόκληρο καλοκαίρι είναι δυνατό να σχολιάζονται 10 δευτερόλεπτα που χόρεψα. Ημουν στο σπίτι της Δανάης και χόρεψα για 10 δευτερόλεπτα με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου. Δεν χάρηκα που σταμάτησε η εκπομπή, αλλά τι έπρεπε να πω; Δεν θα μου πει κάποιος να στενοχωρηθώ ή πόσο άλλαξε η πραγματικότητά μου. Οι δύο μήνες που τρωγόμουν με τα ρούχα μου, γιατί έχω μάθει να δουλεύω, ήταν ήδη αρκετά δύσκολοι. Το ότι χόρεψα 10 δευτερόλεπτα με τη Βίκυ, δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωρήθηκα για το κόψιμο της εκπομπής. Είναι άδικο να κρίνεται κανείς για 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα κρύψω ότι μου έκανε εντύπωση, ένιωσα λίγο σαν να περίμεναν τη Δανάη με ένα δίκανο στη γωνία. Δεν είδα από όλους να πουν έναν καλό λόγο ή να σταθούν δίπλα σε αυτό που έγινε.