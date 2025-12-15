Τι δηλώνει το περιβάλλον του τραγουδιστή για τις επικείμενες καταγγελίες περί ασέλγειας - Real.gr

Ο καταγγέλων ζητά χρηματική αποζημίωση για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ένα νέο κύμα αναταράξεων φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών στον καλλιτεχνικό χώρο. Ένας άνδρας ετοιμάζεται να κατεθέσει μήνυση εναντίον πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή για ασέλγεια. Υπόθεση που θυμίζει metoo και αναμένεται να ανοίξει τον «ασκό του αιόλου».

Σύμφωνα με το Star, ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σεξουαλική κακοποίηση, διαψεύδει όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις φερόμενες καταγγελίες, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Πρόκειται για ένα από τα «πρώτα ονόματα» του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Έναν τραγουδιστή ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, με πολυετή παρουσία, λαμπερή πορεία και μεγάλες επιτυχίες εδώ και δεκαετίες, αλλά και συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα. Το όνομά του συγκαταλέγεται στα ελάχιστα που θεωρούνται κορυφαία στον χώρο της μουσικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, ο οποίος επίσης δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο, φέρεται να ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάθεση της μήνυσης ενδέχεται να γίνει ακόμη και την Τετάρτη, ενώ ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη ένα άτομο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης από φερόμενο θύμα, με ιδιαίτερα υψηλό ποσό, προκειμένου να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή. Άνθρωποι από τον στενό του κύκλο δηλώνουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά: «Δεν έχει γίνει ακόμη καταγγελία, δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο της».

Από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας του καλλιτέχνη, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Το επαγγελματικό του πρόγραμμα, καθώς και τα επόμενα σχέδιά του, φαίνεται να συνεχίζονται κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα λεπτή, καθώς –εφόσον προχωρήσει νομικά– αναμένεται να απασχολήσει έντονα τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και τη δημόσια συζήτηση.