Άρωμα αριστοκρατίας: Ενας γάμος σε τρεις πράξεις - Real.gr

Από την ιδιωτική Σπετσοπούλα και την Ελβετία έως την Ιταλία, ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα παντρεύτηκαν για τρίτη φορά στη Ρώμη γιορτάζοντας την αγάπη τους με κομψότητα, παράδοση και διεθνή λάμψη.

Ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα έζησαν ένα γαμήλιο τριήμερο που συνδύασε την κομψότητα, τη φινέτσα και το καλλιτεχνικό τους πνεύμα. Μετά τον πολιτικό γάμο στην Ελβετία και τον ρομαντικό θρησκευτικό στη Σπετσοπούλα, η τρίτη τελετή στη Ρώμη, στον ιστορικό ναό Santa Maria Sopra Minerva, επισφράγισε με λαμπρότητα την ένωσή τους. Η Ρώμη, γενέτειρα της Μαλού, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια γιορτή γεμάτη αριστοκρατικό αέρα, όπου το ιταλικό ταμπεραμέντο συναντούσε την ελληνική ναυτιλιακή παράδοση.

Το τριήμερο στη Ρώμη (19-21 Σεπτεμβρίου) κινήθηκε σε μια ατμόσφαιρα γιορτής που μόνο το ζευγάρι μπορούσε να εμπνεύσει: από τις πρωτότυπες προσκλήσεις-κόμικ και τα δώρα καλωσορίσματος -κομψές πιτζάμε- μέχρι το θεματικό πάρτι με τριαντάφυλλα, χορευτές με κρινολίνα με την καλλιτεχνική επιμέλεια της ίδιας της Μαλού. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν μέλη της δυναστείας Νιάρχου, αλλά και λαμπεροί φίλοι τους από τον διεθνή καλλιτεχνικό και κοσμικό κόσμο.

Η νύφη, με φίνο νυφικό και μακρύ πέπλο, και ο γαμπρός, εγγονός του αείμνηστου εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, με σκούρο πράσινο κοστούμι, μοιράστηκαν την πιο προσωπική στιγμή τους με φίλους τους από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν πολλά μέλη της οικογένειας Νιάρχου, όπως ο Σταύρος Νιάρχος με τη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα, καθώς και η Ευγενία και η Ηλέκτρα Νιάρχου. Επίσης, παρούσες ήταν η Μαρία Ολυμπία, η Ευγενία Λιβανού, η Odessa Rae, η Rebecca Dayan.

Στις 28 Ιουνίου, στο οικογενειακό νησί Σπετσοπούλα το ζευγάρι είχε ζήσει μια πιο ιδιωτική και συγκινητική τελετή. Στο εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο, οι δύο οικογένειες ενώθηκαν, σε μια τελετή γεμάτη συμβολισμούς και κομψότητα. Η δεξίωση στον κήπο της βίλας θύμιζε γιορτή άλλης εποχής: απλότητα με πολυτέλεια, εκλεπτυσμένο γούστο και οικογενειακή θαλπωρή. Στις 2 Ιουνίου, το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο στην Ελβετία.

Με διαδοχικές τελετές σε τρεις χώρες, το ζευγάρι κατάφερε να συνδυάσει το προσωπικό με το αριστοκρατικό, το καλλιτεχνικό με το παραδοσιακό, αφήνοντας το αποτύπωμα μιας ιστορίας αγάπης που γράφεται με ρομαντισμό, στιλ και διεθνή λάμψη.