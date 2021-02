Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας για τη Ρουθ Κάρτερ

Η Ρουθ Ε. Κάρτερ εργάζεται στη βιομηχανία του κινηματογράφου εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Η ικανότητά της να δημιουργεί κοστούμια και να αντιλαμβάνεται πλήρως τους χαρακτήρες την έκαναν μία από τις πιο περιζήτητες σχεδιάστριες κοστουμιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2019, η Κάρτερ κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το έργο της στην ταινία «Black Panther», γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που βραβεύθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στην κατηγορία Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών.

Τώρα προσθέτει ένα άλλο ιστορικό επίτευγμα στο βιογραφικό της, καθώς γίνεται η πρώτη μαύρη ενδυματολόγος με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Το πρώτο πράγμα που ήθελα να δω, όταν μετακόμισα στο Λος 'Αντζελες, το 1986 ήταν η Λεωφόρος της Δόξας» θυμάται η Ρουθ Κάρτερ. «Νομίζω ότι αυτά τα αστέρια είναι συνώνυμα με το παρελθόν και το παρόν του Χόλιγουντ» αναφέρει.

«Είναι σαν το παιχνίδι Μονόπολη, περπατάς από αστέρι σε αστέρι σε αστέρι και διαβάζεις τα ονόματα και έχεις περιέργεια γι' αυτά. Μερικά από αυτά τα αναγνωρίζεις και κάποια από αυτά δεν τα καταλαβαίνεις» λέει.

Η Ρουθ Κάρτερ ελπίζει ότι το αστέρι της θα εμπνεύσει άλλα κορίτσια, μικρά κορίτσια που περπατούν και σκέφτονται χαρακτήρες και θα ξέρουν ότι μια ανοιχτή πόρτα τα περιμένει. «Οι τουρίστες και όσοι φιλοδοξούν να μπουν στη βιομηχανία περπατούν στη Λεωφόρο και αισθάνονται το ίδιο: " Ίσως κάποια μέρα να είμαι εγώ"» αναφέρει.

Το Όσκαρ της για το «Black Panther» έσπασε τις γυάλινες οροφές και έφερε την επανάσταση για τα κοστούμια υπερήρωων, καθώς για τον φανταστικό κόσμο της Wakanda δημιούργησε τεχνολογικά προηγμένες εμφανίσεις που ήταν αντιπροσωπευτικές 12 διαφορετικών αφρικανικών φυλών.

Η Ρουθ Κάρτερ έχει εργαστεί σε πάνω από 60 ταινίες και είναι στενή συνεργάτης του σκηνοθέτη Σπάικ Λι.

Το 1993, ο αδερφός της, ο οποίος συμμετείχε σε δοκιμές λογισμικού, της έδωσε ένα ολόκληρο σύστημα υπολογιστή. 'Αρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τα σχέδιά της, όπως για τη βιογραφική ταινία για την Τίνα Τέρνερ, «What's Love Got to Do With It».

Το πάθος για την κοινότητα και την κουλτούρα της διακρίνεται στο έργο της και όπως δήλωσε στο Variety, θα ήθελε να κάνει μία ταινία μιούζικαλ όπως το «Moulin Rouge» τοποθετημένη την περίοδο της Αναγέννησης του Χάρλεμ.