Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο - Είναι ψέματα ότι παντρεύομαι» - Real.gr

Η Αθηνά Οικονομάκου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του «Happy Day» απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο το καλοκαίρι που μας έρχεται.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πως τα κυκλοφορήσατε όλα αυτά. Ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον. Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει», πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη από την πλευρά της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα: