Γάμος το 2026: Happy End - Real.gr

Με πλήρη επίγνωση των όσων έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα, η Αθηνά Οικονομάκου νιώθει έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, θέτοντας σε ακόμη πιο σταθερές βάσεις τη σχέση της με τον πρώην μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα.

Της Νίκης Κώτσου

Η φράση της Αθηνάς Οικονομάκου σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή της, «μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026», δεν είναι απλώς μια ευχή, αλλά ένα όνειρο που μοιάζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η ηθοποιός ζει έναν παραμυθένιο έρωτα με τον Ιταλοαργεντινό πρώην μπασκετμπολίστα και νυν επιχειρηματία, Μπρούνο Τσερέλα. Η ρομαντική πρόταση γάμου και το απολύτως συνειδητοποιημένο «ναι» σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας, φωτεινής περιόδου στη ζωή και των δύο.

Ο γάμος για την Αθηνά δεν είναι μόνο μια τυπική δέσμευση, όπως η ίδια έχει δηλώσει, αλλά κάτι βαθύτερο: θα γίνει, όταν νιώσει προσωπική ολοκλήρωση. Ο Μπρούνο δεν είναι μόνο ένας καταξιωμένος αθλητής, αλλά και ένας επιχειρηματίας με κοινωνική συνείδηση και η ευαισθησία αυτή ήταν από τα πρώτα πράγματα που συγκίνησαν τη σύντροφό του. Γεννημένος στην Μπαΐα Μπλάνκα της Αργεντινής, με διπλή υπηκοότητα Αργεντινής και Ιταλίας, ως αθλητής έχει αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο στο επαγγελματικό μπάσκετ. Πέρα από τα γήπεδα, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, όπως το Slums Dunk, που προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού σε παιδιά υποανάπτυκτων περιοχών.

Η σχέση τους βασίζεται σε θεμέλια σεβασμού και τρυφερότητας. Ο Μπρούνο όχι μόνο μαθαίνει ελληνικά, προκειμένου να επικοινωνεί με την οικογένεια της Αθηνάς, αλλά παράλληλα μυείται και στην ελληνική νοοτροπία, της οποίας δηλώνει λάτρης. Από την άλλη, η Αθηνά σκέφτεται να μάθει ιταλικά, προκειμένου επίσης να επικοινωνεί σε βάθος με τον σύντροφό της. Σημαντικό κομμάτι της σχέσης τους είναι τα παιδιά της Αθ. Οικονομάκου από τον προηγούμενο γάμο της, τα οποία έχουν ήδη αποδεχθεί τον Μπρούνο. Η ηθοποιός επιχειρεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στην προβολή και στην προσωπική της ζωή, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των δύο παιδιών της.

Επαγγελματικά, η Αθ. Οικονομάκου συνεχίζει να ξεχωρίζει μέσα από τη σειρά του Μega «Εχω παιδιά», όπου υποδύεται τη σουρεαλιστικά σνομπ Ιωάννα Ταλάζ. Παράλληλα, δίνει το δυναμικό «παρών» και ως επιχειρηματίας, μέσα από την εταιρεία μόδας που διατηρεί με την καλή φίλη της, Μαίρη Συνατσάκη, ενισχύοντας τη φήμη της και ως fashion icon.

Ανάμεσα στο φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμά της, η καθημερινότητα με τον σύντροφό της είναι γεμάτη μικρές στιγμές αγάπης και τρυφερότητας, που δείχνουν ότι οι δυο τους ξέρουν πώς να απολαμβάνουν κάθε λεπτό. Κάνουν ταξίδια σε Ελλάδα και Ιταλία, αποκτούν συνεχώς κοινές εμπειρίες και γνωρίζουν ολοένα και καλύτερα ο ένας τον άλλον. Και η ευτυχία τους αποτυπώνεται στο αδιάλειπτο, πλατύ χαμόγελο, που στολίζει τα πρόσωπά τους.