Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος» - Real.gr

Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»
Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»

10:15, 16/12/2025
Σε μία δημόσια δήλωση ευγνωμοσύνης προχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου αργά το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, όταν επιστρέφοντας από εκδήλωση μπήκε στο στολισμένο, ζεστό και φιλόξενο σπίτι της. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε όταν πριν από 20 χρόνια έφτασε μόνη της στην Αθήνα από την επαρχία και νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη για […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος» στο InStyle.

