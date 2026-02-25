Αθηνά Ροδίτου - Μάριος Μαριόλος: Εκαναν το επόμενο βήμα - Real.gr

Οι ηθοποιοί Αθηνά Ροδίτου και Μάριος Μαριόλος αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας όνειρα για το κοινό μέλλον τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Oι ηθοποιοί Μάριος Μαριόλος και Αθηνά Ροδίτου έχουν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της σχέσης τους και μοιράζονται μια όμορφη και δημιουργική καθημερινότητα. Η γνωριμία τους έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν συμμετείχαν και οι δύο στη σειρά του Mega «Ταμπού». Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανάμεσά τους χημεία, για την οποία δεν αδιαφόρησαν, και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι. Εναν χρόνο μετά απολαμβάνουν μια όμορφη σχέση, την οποία επισφράγισαν με την απόφαση να συγκατοικήσουν. Μένουν μαζί στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα υπέροχο σπίτι στην Κυψέλη, το οποίο πλέον έχουν μετατρέψει σε προσωπικό τους καταφύγιο.

Μεγάλη αγάπη και των δύο, εκτός από την υποκριτική, είναι οι ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ο Μάριος έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ενώ είναι ανιψιός του σπουδαίου πρωτομάστορα λυράρη Μανώλη «Λαγού» Λαγουδάκη. Από μικρός εξέφραζε την καλλιτεχνική κλίση του, μιμούμενος με ταλέντο και χιούμορ διάφορους χαρακτήρες. Η αγάπη του για την υποκριτική τον οδήγησε στη Σχολή Βεάκη, όπου ξεχώρισε για τις ικανότητες και την ευελιξία του. Γρήγορα τράβηξε την προσοχή του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος τον δοκίμασε στη σειρά «Ταμπού» και αργότερα τον ενέταξε στο επιτυχημένο σίριαλ του Mega «Η γη της ελιάς».

Παράλληλα, ο Μ. Μαριόλος αγαπά το τραγούδι, είναι ενεργός στα social media και αφιερώνει χρόνο στη γυμναστική, ενώ παραμένει βαθιά δεμένος με την κρητική καταγωγή του.

Η ηθοποιός και χορεύτρια Αθ. Ροδίτου κατάγεται από την Κύπρο και έχει κληρονομήσει το ταλέντο της από δύο σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου: τη μητέρα της και καταξιωμένη ηθοποιό Δήμητρα Δημητριάδου και τον πατέρα της, σκηνοθέτη Θάνο Ροδίτη. Εχει ήδη ξεχωρίσει σε επιτυχημένες τηλεοπτικές δουλειές, όπως το περυσινό «Ναυάγιο», ενώ φέτος συμμετέχει στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο δικαστής». Με καλλιτεχνική παιδεία και αγάπη για τον χορό, η Αθηνά συνεχίζει να εξελίσσεται με όρεξη και αφοσίωση.

Ως ζευγάρι μοιράζονται, όχι μόνο την αγάπη τους για την τέχνη, αλλά και το ίδιο πάθος για τα ταξίδια. Τόσο το περυσινό όσο και το φετινό καλοκαίρι πήγαν στο Ρέθυμνο, όπου η Αθ. Ροδίτου γνώρισε την οικογένεια του συντρόφου της. Αντίστοιχα, εκείνος γνώρισε τη δική της οικογένεια στην Κύπρο, όπου πλέον περνά μεγάλα διαστήματα λόγω των γυρισμάτων της «Γης της ελιάς».

Η σχέση τους, δυνατή και ισορροπημένη, συνεχίζει να ανθίζει, καθώς στηρίζουν ο ένας τον άλλον και δημιουργούν έναν κοινό χώρο γεμάτο αγάπη και έμπνευση.