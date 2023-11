«Αυτή είμαι εγώ… Τώρα» – Η JLo φοράει νυφικό σε σχήμα καρδιάς για το νέο της βίντεο κλιπ!

Σε ένα απροσδόκητο και εντυπωσιακό post, η Jennifer Lopez ντύνεται και πάλι νυφούλα, μόλις έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της, “This Is Me… Now”.

Και αν και οι περισσότεροι δεν περίμεναν να τη δουν ξανά με νυφικό τόσο γρήγορα, η JLo αποφάσισε να μας εκπλήξει για τις ανάγκες του επερχόμενου βίντεο κλιπ.

Το Instagram γέμισε με ενθουσιασμό όταν δημοσίευσε ένα βίντεο που προετοιμάζει το έδαφος για το νέο της μουσικό ταξίδι. Το κλιπ ξεκινά με το μυστηριώδες μήνυμα “HEAR IT. SEE IT. LIVE IT” πάνω σε πράσινο φόντο, μιας και είναι το “τυχερό” χρώμα της Lopez, και συνεχίζει με μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα, δείχνοντας τη να χορεύει σε διάφορα σκηνικά με στιλάτα outfits.

