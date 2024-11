«Αυτό που κανείς δεν σου λέει για την Ελλάδα» - Η μυρωδιά που αηδίασε Αμερικανίδα στη Γλυφάδα

Αυτό που ενόχλησε το μοντέλο από τη Νέα Υόρκη, ήταν η χαρακτηριστική μυρωδιά της χαρουπιάς. Η χαρουπιά μπορεί να είναι ένα πολύτιμο δέντρο με εξαιρετικά θεραπευτικές ιδιότητες, ωστόσο τη συνοδεύει μία πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά που σε κάποιους θυμίζει χλωρίνη ή μούχλα.

«Η μυρωδιά είναι τόσο άσχημη. Αν ξέρετε, ξέρετε» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο της, ενώ στο κλιπ της ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήρθα στην Ελλάδα και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δέντρα με μια περίεργη μυρωδιά που είναι... Είναι τόσο άσχημο...».

The way he barely shows what anything is??