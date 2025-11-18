Άβα Γαλανοπούλου σε Αρναούτογλου: «Ξεχνάς ότι ήμασταν ζευγάρι… μας είχαν βγάλει πρωτοσέλιδο» - Real.gr

Η Άβα Γαλανοπούλου βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή “The 2night Show”. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως είχε μόνο δύο σχέσεις ενώ θυμήθηκε και την εποχή που κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα πως είναι ζευγάρι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Ξεχνάς Γρηγόρη ότι κάποτε ήμασταν μαζί. […]

