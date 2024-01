Βασιλιάς Κάρολος: Ετοιμάζει έξωση στον πρίγκιπα Άντριου από την έπαυλη όπου διαμένει μετά τις νέες αποκαλύψεις Έπσταϊν

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, ο βασιλιάς της Βρετανίας δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει ο ίδιος το κόστος συντήρησης της έπαυλης και περιμένει μια απάντηση από τον αδερφό του για το πώς σκοπεύει να τκαλύψει τα ετήσια έξοδα που απαιτούνται, τώρα που δεν είναι πλέον εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Μετά τη δημοσιοποίηση των επίμαχων εγγράφων, η αποφασιστικότητα του βασιλιά Καρόλου πως ο Άντριου δεν θα λάβει ποτέ άδεια να επιστρέψει στα βασιλικά του καθήκοντα ενισχύθηκε.

«Όταν πρόκειται για οποιονδήποτε δημόσιο ρόλο του αδερφού του, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπήρχε πάντα μια συμφωνία πως ο Άντριου θα μπορούσε να παρευρίσκεται σε ιδιωτικές και οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως είναι εξάλλου δικαίωμά του. Αλλά όχι σε δημόσιες ή επίσημες εκδηλώσεις. Αυτό δεν έχει αλλάξει».

Επιπλέον ο βασιλιάς Κάρολος θα πρέπει να... τιμωρήσει με κάποιον τρόπο τον αδερφό του κι ένας από αυτούς είναι να εγκαταλείψει το «Royal Lodge» για ένα μικρότερο, πιο προσιτό και καλύτερα προστατευμένο ακίνητο στο βασιλικό κτήμα.

Πηγές της εφημερίδας Daily Mail αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θέλει να λύσει το πρόβλημα εντός του έτους.

