Βασίλισσα Ελισάβετ: Αποκαλύφθηκαν δύο επιστολές που έγραψε λίγο πριν από τον θάνατό της

Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ είχε γράψει δύο πολύ σημαντικές επιστολές, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, όπως αποκάλυψε ο Robert Hardman στο βιβλίο του Charles III: New King, New Court. The Inside Story.