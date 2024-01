Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών. Ήταν η μακροβιότερη μονάρχης, αφού συμπλήρωσε 70 έτη βασιλείας. Στο βιβλίο του «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy», ο Hardman αποκαλύπτει μερικές λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό της.