Ben Affleck-Jennifer Lopez: Η κρίση στον γάμο ξεκίνησε από τον μήνα του μέλιτος – Τι λένε οι πηγές

«Ήταν δυσαρεστημένος με τους παπαράτσι που τους ακολουθούσαν. Εκείνη είναι μια διεθνής σούπερ σταρ και εκείνος συμπεριφερόταν σαν να του προκαλούσε έκπληξη το γεγονός ότι θα τους ακολουθούσαν», δήλωσε η πηγή.

Όταν δεν βρίσκονταν μπροστά στις κάμερες, «μιλούσαν ελάχιστα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πιο ευτυχισμένης στιγμής της ζωής τους. Της πούλησε ότι ήταν ένας αλλαγμένος άνθρωπος και αυτό κράτησε πολύ λίγο», υποστήριξε η πηγή.

Άλλη πηγή είπε ότι ο Affleck τελικά ήρθε στα συγκαλά του σχετικά με τον ανανεωμένο έρωτά τους, μόλις η νηφαλιότητά του «άρχισε να εγκαθίσταται στην κανονικότητα».

Ben Affleck and J-Lo seen in intense conversation on honeymoon at the Grand Hotel Tremezzo on Lake Como in Northern Italy

Ben Affleck holds up his phone and appears to show Jennifer Lopez a photo from their wedding pic.twitter.com/KCRwMuw01g